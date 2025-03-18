CHP Milletvekillerinden İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki

(İZMİR)- CHP İzmir Milletvekilleri, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal etmesine sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Polat: "Seçimlerde kaybedeceklerini anlayanlar rakibini minder dışına atmaya çalışıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, demokrasinin ayaklar altına alındığını belirterek "Demokrasi ve hukukun üstünlüğü bugün bir kez daha ayaklar altına alındı. Seçimlerde kaybedeceklerini anlayanlar, siyasi baskı ve zorbalıkla rakibini minder dışına atmaya çalışıyor. Bu bir hak gaspı değil aynı zamanda, halkın iradesine yapılan bir darbedir. Sandıktan korkanlar seçim sonuçlarını masa başında belirlemek istemektedir. Sonuç ne olursa olsun bu ülkenin vicdanı bu hukuksuzlukların karşısında, Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Arslan: "Eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluk"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Yetkisi olmayan İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluğa imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Partimizin Cumhurbaşkanlığı Önseçim Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal etti. Ne Demokrasiye ne Milli iradeye ne de hukuka saygısı olmayan bu iktidar ilk sandıkta gidecek! Halkın iktidarı yeniden kurulacak" ifadelerini kullandı.

Kılıç: "Açık bir siyasi operasyon"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların ve hakkında yürütülen soruşturmaların sıradan bir hukuki süreç olmadığını belirterek " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi, demokrasiye ve hukuk devletine dayanır. Bugün yaşananlar, bu kutsal değerlere yapılmış açık bir saldırıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan davalar ve hakkında yürütülen soruşturmalar sıradan bir hukuki süreç değil, açık bir siyasi operasyondur. Diplomasını iptal etmek ise hukukla, akılla ya da mantıkla açıklanamaz. Siyasi tarihimizin karanlık sayfalarını andıran bu süreç, rekabetin adliye koridorlarına taşınmasıyla adeta içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bu türden hukuki tacizler sadece Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da ciddi endişe yaratmaktadır. Bizler, bu mücadeleden geri adım atmayacak ve demokratik ilkelerimizi korumak için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti; demokrasisine, hukukuna ve insan haklarına sahip çıkmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki; demokrasi sandıkta kurulur, hukuk mahkemelerinde korunur" dedi.

Özlale: "Kabusunuz gerçek olacak"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "Bu ülkenin tarihine bir kara leke daha sürdünüz. Halkın iradesinden korktuğunuzu itiraf ettiniz. Yola çıkarken karşısında mücadele ettiğiniz şeye dönüştünüz. Kabusunuz gerçek olacak. Bu halk Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber o iktidarı sizden söke söke alacak" ifadelerini kullandı.

Taşkın: "Baskıyla alınan bu karar bizler için yok hükmünde"

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da diplomanın iptaline yönelik alınan kararın yok hükmünde olduğunu belirterek "Utanmazlar. Baskıyla alınan bu karar bizler için yok hükmündedir" dedi.