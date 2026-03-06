CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş: "Okullara 65 Bin Güvenlik Görevlisi İçin Kanun Teklifi Verdik"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, ANKA'ya yaptığı açıklamada, liseli bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik için "Bir kanun teklifi verdik, 65 bin güvenlik görevlisinin ki Genel Başkanımız özellikle uzman çavuşlardan deneyimli isimlerden de yararlanarak bu kadroların doldurulması gerektiğini anlattık. Eğer siz bir okul Sosyal Hizmeti Programı uygulamazsanız, yani okula şiddet gören çocuklar, yoksulluk içinde olan çocuklar ailesinde sorun yaşayan çocuklar kimdir, nedir bunları takip etmezseniz okullarda yine AK Parti'nin söz verdiği halde yapmadığı gibi yeterli rehber öğretmenleri, psikologları koymazsanız topyekun bir şiddetle mücadele programı uygulayamazsınız. Ülkedeki cezasızlık programı da buna eklenir" dedi.

19 Mart operasyonları sonrası tutuklananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın (ADA) 27. buluşması, Saraçhane Parkı'nda gerçekleşti. Açıklama sonrası Anka Haber Ajansı'na konuşan CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik için şunları söyledi:

"Bizim için önemli bir gündü"

"Bugün 27'inci Aile Dayanışma Ağı buluşmamızı gerçekleştirdik. Her hafta burada ailelerle bir araya geliyoruz. Sağ olsun yurttaşlarımız, partililerimiz onlar da bize yol arkadaşlığı yapıyorlar. Bugün Aile Dayanışma Ağının bildirisi Ekrem İmamoğlu tarafından kaleme alındı. 9 Mart'ta dava başlayacak ve bu bildiri 81 ilde tüm il başkanlarımız tarafından aynı şekilde okunmuş oldu. Dolayısıyla bugün bizim için önemli bir gündü bunu gerçekleştirmiş olduk."

"Okullarda çok büyük bir güvenlik sorunu var"

Yıllardır dile getiriyoruz. Okullarda çok büyük bir güvenlik sorunu var. Gerek dışarıdan içeriye gelen kötü niyetli insanlar gerekse içerideki akran zorbalığı, şiddet gibi konular okulların en önemli gündemi. Yıllardır iktidara, nüfus müdürlüğünde, sağlık müdürlüğünde, bakanlıkların önünde korumalar var, güvenlikçiler var. En çok korunması gereken yurttaşların bulunduğu okulların kapısında güvenlik yok. Buraya güvenlik görevlisi koymanız gerekiyor diye hep söyledik söylemeye devam ediyoruz. Bir kanun teklifi verdik 65 bin güvenlik görevlisinin ki Genel Başkanımız özellikle uzman çavuşlardan deneyimli isimlerden de yararlanarak bu kadroların doldurulması gerektiğini anlattık birincisi bu.

"Rehber öğretmenler, psikologları koymazsanız topyekun bir şiddetle mücadele programı uygulayamazsınız"

Fakat dış güvenlik tek başına yetmez. Eğer siz bir okul Sosyal Hizmeti Programı uygulamazsanız, yani okula şiddet gören çocuklar, yoksulluk içinde olan çocuklar ailesinde sorun yaşayan çocuklar kimdir, nedir bunları takip etmezseniz okullarda yine AK Parti'nin söz verdiği halde yapmadığı gibi yeterli rehber öğretmenleri, psikologları koymazsanız topyekun bir şiddetle mücadele programı uygulayamazsınız. Ülkedeki cezasızlık programı da buna eklenir. Dolayısıyla bunların hepsi bir problem. Ama iktidar maalesef İstanbul'da bunun tam tersini de yaşadık.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne utanmazca saldırdıkları süreçleri yaşadık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 127 kreşi var. Bu 127 kreşin örneğin Eyüp'teki kreşte 35 kamerayla izleniyor. Kapısında güvenlik görevlisi var. Çocuğumuzun yaşadığı bir morluk vardı onu bulan bizim arkadaşlarımız, aileyi uyaran, bizim arkadaşlarımız. Ailenin ya çocuktur normaldir dediği bir şeyi hayır buna bakmak gerekir diyen bizim arkadaşlarımız ama kendi yönetimindeki okullarda güvenliği sağlayamayanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne utanmazca saldırdıkları süreçleri yaşadık. Biz Türkiye'ye model olmaya devam edeceğiz belediyelerimizle. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı budur. 800'den fazla erken çocuklukla ilgili merkezlerimizde yaptığımız Cumhuriyet Halk Partili'nin belediyelerin yaptığı budur.

"Bakan yardımcısı söyleyecek söz de yok dedi"

Bizim kaybedecek bir çocuğumuz yok kaybedecek bir öğretmenimiz yok. İnsanların yaşam hakkını elinden alabilecek hiçbir şeye izin vermemeliyiz. Dolayısıyla maalesef bakan bir demeç verdi gitti cenazeye bile katılmadı. Bakan yardımcısı söyleyecek söz de yok dedi. Dolayısıyla Türkiye bunları hak etmiyor. Tabii bunlar konuşulmasın diye de Türkiye'nin gündemi olmayan Ramazan'ın kutlanması gibi konuları iktidar konuşturmaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak iktidarın yaptığını görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığını görüyoruz. Her koşulda mücadele etmeye devam edeceğiz. Yurttaşlarımızın güvenliği için, geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"