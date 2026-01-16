CHP'nin Hatay Mitingi Öncesi Samandağ'da Vatandaşlar: Depremde Ölmedik Ama Ayakta Ölüyoruz

(HATAY) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 82'ncisi öncesinde Samandağlı vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Deprem sonrası yaşam koşullarının ağırlaştığını belirten vatandaşlar, konteyner kentlerde hayatta kalmaya çalıştıklarını, işsizliğin arttığını, kiraların ve gıda fiyatlarının geçinilemez hale geldiğini söyledi. Esnaf ise alım gücündeki sert düşüşe dikkat çekti.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisini yarın Hatay'da yapacak. Depremin etkilerinin en çok hissedildiği Samandağ ilçesinde vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Depremde ölmedik ama ayakta ölüyoruz"

Samandağlı vatandaş, "Depremden sonra ekonomi burada daha kötü oldu. Geçinemiyoruz, maaşlar çok düşük. Eşim çalışıyor malulen emekli ama geçinemiyoruz. Biz kiracıyız, evimiz orta hasarlı 36- 37 yıllık bina. O yüzden şimdi konteynerda yaşıyoruz. Eve tekrar geçemedik, çatlak üç katlı bir binada nasıl oturalım? Evimizi ekonomik nedenlerle yaptıramadık. Yıkılacak denildi, güçlendirme yapılacak denilmedi biz de boşalttık" dedi.

Bir başka vatandaş, "Konteynerda yaşıyoruz, hayat çok zor. Gelir yok, hiçbir şey yok. Evimiz, eşyalarımız her şeyimiz gitti. Devletin verdiği birkaç tabak var onlarla yaşıyoruz. Bize TOKİ çıktı ama nerede çıktı bilmiyoruz. Nasıl çıktı, hangi şartlarla çıktı, parasını nasıl ödeyeceğiz hiç bilmiyoruz. Durumumuz zor, sıfırdan başlamak zorundayız. Hatay'da iş yok. Hatay ayağa kalkmadı. Hanemizde 2-3 öğrencimiz var. Servis parası 2 bin 800 lira, nasıl yetişelim? Ev kiraları uçmuş, doğru düzgün evde yok zaten. Depremde ölmedik ama ayakta ölüyoruz. Ayağımda 12 platin var. Ölmedik ama yaşamıyoruz. Birkaç kuruşumuz var o da bitince ne yapacağız bilmiyoruz. Gelir yok, iş yok" ifadelerini kullandı.

"Depremden bu yana ekonomi kötüye gittiği için insanlar et alamıyor"

Yetiştirilen mandalinaların dalında kaldığını belirten bir vatandaş ise üreticilerin depremden sonra bir darbe daha yediklerini belirterek, "Gençler yurtdışına gidiyorlar çalışmaya, burada ne yapacaklar? Evler de yıkıldı, başka bir yerden ev verdiler oraya alışmamış. Emekli tekse belki yemek bulabilir ama yaşamak zor. Kiralar mahvediyor" dedi.

Esnaf Oktay Dağ ise, "Samandağ halkı eti çok sever ama depremden bu yana ekonomi kötüye gittiği için haftada 3-4 kere et giren bir eve bir kere bile girmesi zor. Kötü zamanlar geçiriyoruz sanırım geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomi kötü, insanların alım gücü çok düştü. İnsanlar önceden kilo kilo et alıyordu şimdi 100- 200 gram şeklinde alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

Devletin verdiği yardımın yetmediğini belirten Mithat Dağ ise, "Tavuk bile alamıyorlar, zor durumdayız. Her gün zam. Esnaf olarak belirsiz hissediyoruz. Bugün dükkan masrafını çıkartamıyoruz. Kiradayız yetiştiremeyiz. Hatay ancak yüzde 20-30 ayağa kalktı. Hala çadırlarda yatanlar var. Yağmurda, çamurda su içinde yaşayan insanlar var. Elektrik kesintisi de çok sorun. Haftada 10-15 kez elektrik kesiliyor, işimiz aksıyor çalışamıyoruz. Jenaratör almaya gücümüz yok" dedi.

"Ülkede ekonomi çökmüş, ölüm kalım savaşı veriyor insanlar"

Bir başka emekli vatandaş ise, "İnsanlar niye intihar ediyor; parasızlıktan. Herkeste aile geçimsizliği başladı. Biz burada en azından birbirimize borç verebiliyoruz. Diğer illerde borcu bırak adam selam vermiyor. Ben buradan alışveriş yaparım tanır beni ama başka şehirde yapamazsın. Çocuklarımı evlendirdim, emekliyim o yüzden az çok geçiniyorum ama insanların haline üzülüyorum. Deprem sonrası ekonomi daha da çöktü. Kendi kendimize ayağa kaldırmayı başaran insanlarız" dedi.

Market işletmecisi esnaf ise, "Ülkede ekonomi çökmüş, ölüm kalım savaşı veriyor insanlar. Geçimsizlik had safhada. Ekonomik çöküş, komşu ülkelerdeki iç çatışmalar insanları tedirgin ediyor. Eskiden insanlar güllük gülistanlık yaşarken şimdi yaşam mücadelesi veriyorlar. İşsizlik had safhada. İnsanlar aldıkları maaşla geçinemiyor. Burada diğer illere göre daha iyi. Büyük illerde yaşayanlar kiradan dolayı geçinemiyorlar. Yatağına aç giren insanlar var. Alım gücü burada da düştü. İnsanların evi vardı birkaç kilo alım yapıyordu şimdi konteyner kentlerde geçimini sağlamaya çalışan insanlar yarım kilo alabiliyorlar. Depremden önceki alımlarla kıyasladığımızda ciddi bir fark var. Eskiden lüks tüketim vardı şimdi yatağa aç girmemek için alıyorlar" dedi.