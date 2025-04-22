CHP Myk Toplandı... Konya Mitingi İçin Hazırlıklara Başlandı: "Konya'da Yozgat Etkisi Yaratmayı Planlıyoruz" - Son Dakika
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CHP Myk Toplandı... Konya Mitingi İçin Hazırlıklara Başlandı: "Konya'da Yozgat Etkisi Yaratmayı Planlıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, bir sonraki hafta sonu yapılacak “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin Konya’da yapılmasına karar verdi. AK Parti’nin yüksek oy oranına sahip olduğu şehirlerde mitingleri sürdüreceklerini belirten CHP kurmayları, “Konya’da da Yozgat etkisi yaratmayı planlıyoruz” dedi. Kurmaylar 3 Mayıs Cumartesi günü Konya merkezde yapılacak miting için, Yozgat’taki gibi bir görüntü verilebilmesi ve mitingin ses getirebilmesi için çalışmalara başladı.

22.04.2025 07:56
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, bir sonraki hafta sonu yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin Konya'da yapılmasına karar verdi. AK Parti'nin yüksek oy oranına sahip olduğu şehirlerde mitingleri sürdüreceklerini belirten CHP kurmayları, "Konya'da da Yozgat etkisi yaratmayı planlıyoruz" dedi. Kurmaylar 3 Mayıs Cumartesi günü Konya merkezde yapılacak miting için, Yozgat'taki gibi bir görüntü verilebilmesi ve mitingin ses getirebilmesi için çalışmalara başladı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün gerçekleştirilen ve dört saat süren Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için başlatılan miting takvimi, imza kampanyası ve erken seçim vardı.

Yarın Ankara, cumartesi Mersin

Belirlenen miting takvimine göre, yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da saat 17.00'de miting düzenlenecek. Özel, otobüs üstünden Birinci Meclis önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek. Ardından Ulusal Egemenlik Yürüyüşü adı altında Anıtkabir'e yürüyecek.

İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine 26 Nisan Cumartesi günü Mersin'de devam edilecek.

Konya mitingi hazırlıklarına başlandı

MYK toplantısında bu doğrultuda 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mitingin Konya'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. "AK Parti'nin kalesi" olarak gösterilen Yozgat mitingini örnek gösteren CHP kurmayları, mitinglerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oy aldığı illerde düzenlenmeye devam edeceğini kaydetti. "Yozgat'ta tablonun değiştiğini gördük, bunu Türkiye'nin diğer illerinde de göstereceğiz" ifadelerini kullanan kurmaylar, Konya mitinginin hazırlıkları için genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan bir heyetin oluşturulacağını söyledi. Kurmaylar, "Konya'da Yozgat etkisi yaratmayı planlıyoruz" derken, Yozgat'taki gibi Türkiye'nin gündemine oturacak bir görüntü verileceğini kaydederek, ses getirecek bir mitinge hazırlandıklarını belirtti.

"İmza kampanyasında hedeflenenin üçte biri aşıldı"

Erken seçim yapılabilmesi için başlatılan imza kampanyasında hedeflenen rakamın üçte birinin aşıldığını, imza için son tarih konmadığını belirten kurmaylar, "Hedeflenen 28 milyon rakamına ulaşıldığında bir bağımsız kuruluş denetim yapacak. Biz zaten iç denetimimizi yapıyoruz. İlçe ve il bazında, isim eşleşmeleri varsa ayıklıyoruz. Sonra Türkiye genelinde bir ayıklama yapacağız. Ardından bağımsız kuruluş aynısını yapacak ve sonuçları ilan edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Seçim bazen kaçınılmaz olur"

Kurmaylar, imza kampanyasının sona ermesiyle erken seçimin kaçınılmaz olacağını ileri sürerek, "Bizim erken seçim hedefimiz var. CHP'nin yaz sonuna doğru oy oranının yüzde 40'ları aştığı, toplumsal muhalefetin yükseldiği, mitinglerin coştuğu, herkesin erken seçim istediği, ekonomide kötü gidiş devam ederse -ki böyle gitsin istemeyiz ama böyle gözüküyor- seçimden başka seçenek olmaz. Hep böyle olmuştur. Dünyanın her yerinde demokratik rejimlerde bu var. Seçim bazen kaçınılmaz olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim açımızdan kurultayla ilgili konuşacak bir şey yok"

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik devam eden soruşturmayı değerlendiren kurmaylar, "O iş durmayacak, orada kötü niyet var. Başından beri öyleydi zaten. Mahkeme orada, hakim orada, savcı orada. İsteyen gitsin, şikayetini yapsın. Birileri beğenmemiş, tekrar kurultay yapmışız. Sonuç ortada. Bizim açımızdan kurultayla ilgili konuşacak bir şey yok. O iş kapandı, gitti" dedi.

Partiye kayyum atanması iddialarına ilişkin konuşan kurmaylar, "Böyle bir niyet yoktu diyemeyiz, vardı. Ama bunun yapılamayacağına kanaat getirildi. Olağanüstü kurultay da bir ön alma işiydi, doğru bir hamleydi. O da yapılınca söyleyecek bir şey kalmadı artık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Myk Toplandı... Konya Mitingi İçin Hazırlıklara Başlandı: 'Konya'da Yozgat Etkisi Yaratmayı Planlıyoruz' - Son Dakika

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