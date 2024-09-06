CHP Tüzük Kurultayı\'nda İktidar Vurgusu

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "CHP iktidar yürüyüşünü başlatmış bir siyasi parti. Bu iktidar yürüyüşünde tüzük araç, amaç ise iktidar. Dolayısıyla amaca giden her şeyi en katılımcı ve demokratik yollarla yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ediyor. Kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Bu sadece tüzük kurultayı değil. İkinci yüzyılın değişim kurultayını başlatıyoruz" diyen Çiftçi, bugün tüzük maddelerinin konuşulacağını sonrasında da programa yönelik çalışmaların yapılacağını bildirdi. Çiftçi, "CHP iktidar yürüyüşünü başlatmış bir siyasi parti. Bu iktidar yürüyüşünde tüzük araç, amaç ise iktidar. Dolayısıyla amaca giden her şeyi en katılımcı ve demokratik yollarla yapmayı amaçlıyoruz. Tüzük kurultayı tek kelimeyle söyleyin derseniz, 'katılımcılık' derim" dedi.

Yarın ve sonraki program çalışmalarını ise çok daha fazla önemsediklerinin altını çizen Çiftçi, "Çünkü onlar bizim için bir hükümet programı oluşturma provası olacak. Adalet, demokrasi, ekonomi, dönüşüm, yeşil çevre… Biz bunlara ilişkin delegasyonumuzun görüşleri doğrultusunda parti programımızı güncellemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Bunun provasını 31 Mart'ta yaptık"

Tüzük hazırlık komisyonu üyelerinin il başkanlarından oluştuğunu belirten Çiftçi, "Bu metin, değişiklik metni il örgütünden gelmiş bir metin. Bu metni raporlaştırdık ve oy birliğiyle kabul ettik. Ön seçim yapılacak seçimlere giderken bunun sözünü de CHP Genel Başkanı verdi. İl örgütümüz bize derse ki 'hakim denetim gözetiminde seçim' elbette, il örgütümüz bize derse ki 'örgüt denetiminde ön seçim' elbette. Örgüt denetimindeki ön seçimde sandık denetiminden ne çıkarsa, biz ona uyacağız. Parti Meclisi'nin kararı bir tespit niteliğinde olacak. Ama, örgüt denetiminde ön seçime giderken kurallarını baştan koyduğunuz bir ön seçim olacak. Nedir bu kurallar? Kadını, genci, dezavantajlı grupları önceleyen; o seçim çevresinin demografik yapısı, yaş durumu, cinsiyet durumu, meslek durumunu, ihtiyaç durumunu kapsayan bir kurallar bütünü. Biz bunun provasını 31 Mart'ta yaptık, 199 seçim çevresinde yaptık ve bizi başarıya götüren adımlardan birin bu şekilde atmış olduk" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, milletvekili kontenjanlarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bir kesintisiz kontenjan değil. Her seçim çevresinin milletvekili sayısıyla da sınırlanan bir kontenjan. Yani Ankara'nın birinci bölgesinin kullanılacak kontenjan sayısının en fazla iki olmasını öngörüyoruz. İkiden fazlasının haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, elbette örgütümüzün üyemizin iradesinin yansıtılması gerektiğini de değerlendiriyoruz. Kontenjanı da şöyle kıymetli buluyoruz. TBMM ihtisas komisyonlarının olduğu, yasama faaliyetinin ciddiyetle yapılması gereken bir sistem. Dolayısıyla Meclis çatısı altındaki nitelikler çok kıymetli bizim için. Bu sebeple o kontenjanların ihtisas alanları için kullanılmasını öngörüyoruz. Buna bir kısıt daha getiriyoruz ve ayrılan kontenjanı hem seçim çevresi ile kısıtlıyoruz hem de üçte birini il örgütüne, üçte birini kadın örgütüne ve gençlik kollarına kalan üçte birini de milletvekili meclis gruplarına ihtisas alanlarına ayırıyoruz. 'O yüzden istediklerini vekil yapacaklar' cümlesi doğru değil."