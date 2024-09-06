CHP Kurultayı\'nda Tüzük Görüşmeleri Başladı

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşmaların tamamlanmasının ardından, Tüzük Komisyonu'nun kabul ettiği taslağın görüşmelerine başlandı.
CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşmalar tamamlandı. Konuşmaların ardından verilen aradan sonra, Tüzük Komisyonu'nun kabul ettiği taslağın görüşmelerine geçildi. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Tüzük değişiklikleri kurultayda onaylandıktan sonra, yarın CHP'nin programına ilişkin çalışmalara geçilecek.
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