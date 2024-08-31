CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı 6-8 Eylül'de Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı 6-8 Eylül'de Gerçekleştirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla 20. Olağanüstü Kurultayı'nı 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da düzenleyecek. Kurultayda, ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkacak. Kurultayın sembolik başlangıcı ise 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Kurultayda ayrıca cinsiyet, yaş ve meslek kotaları ile engellilerin parti içi temsili de ele alınacak.

31.08.2024 13:21
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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) tüzük değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak amacıyla düzenleyeceği 20. Olağanüstü Kurultayı, 6,7 ve 8 Eylül'de ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Kurultayda, ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkacak.

CHP'nin, "Değişim Kurultayı" sloganıyla tüzük değişikliğine gideceği kurultay kapsamında partinin hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre ilk olarak, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü olan 4 Eylül Çarşamba günü Sivas'ta kurultayın sembolik başlangıcı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler, saat 10.00'da düzenlenecek resmi törene katılacak.

Ardından Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Devamında ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantıları yapılacak.

Tüzük komisyonu 5 Eylül'de son toplantısını yapacak

Ankara'da gerçekleştirilecek kurultay kapsamında, 5 Eylül Perşembe 81 ilden temsilciler, Meclis grubundan ve genel merkezden yetkililer ile hukukçuların yer alacağı tüzük komisyonu, son toplantısını yapacak. Toplantının sonunda hazırlanacak rapor, 6 Eylül Cuma günü kurultaya sunulacak.

Farklı illerden gelen delegelerinin konaklama ve ulaşım imkanları sağlanırken, afiş, broşür, pankart ve video kliplerin de hazırlığı tamamlandı.

Kurultay, 6 Eylül Cuma günü resmi olarak başlayacak. Saat 11.00'de açılış konuşmalarının yapılacağı kurultay, tüzük maddeleriyle ilgili kararların alınması ve oylamaların yapılmasıyla devam edecek.

Kurultayın aynı gün tamamlanabileceği veya duruma göre 7-8 Eylül tarihlerinde de devam edebileceği kaydediliyor. Ardından CHP'nin yeni tüzüğü belli olacak.

Basın mensupları için kurultayın yapılacağı katta alanlar ayrılırken, herhangi bir akreditasyon uygulanmayacak.

Devam eden takvime göre 7-8 Eylül'de Program Çalıştayı yapılarak, partiyi geleceğe hazırlaması öngörülen kapsamlı bir parti programı belirlenecek.

Ardından, partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Pazartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyaret yapılacak.

Burada İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarı da ziyaret edilecek. Partinin eski genel başkanları Bülent Ecevit ile Deniz Baykal'ın mezarlarına da ziyarette bulunulacak.

Kurultay gündemi

CHP Tüzük Komisyonu'nun raporuyla netlik kazanacak parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.

Kurultayda, milletvekili ve belediye başkan adaylarının partiye kayıtlı üyelerce ön seçimle belirlenmesi önerilecek. Hakim denetimiyle seçilme yöntemi de ön seçimle aday belirleme sürecinde yer alacak.

Milletvekilleri ve belediye başkanları için getirilmesi gündemde olan üç dönem sınırı ise kurultayda dile getirilecek. Yeni tüzükte yer alması halinde dönem sınırına ilişkin hükümler mevcut milletvekillerini etkilemeyecek, bir sonraki genel seçimlerin ardından geçerli olacak.

Cinsiyet, yaş ve meslek kotalarının yanı sıra engellilerin parti içi temsilinin kuvvetlendirilmesi de gündeme gelecek konular arasında yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı 6-8 Eylül'de Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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