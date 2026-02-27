CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava 15 Mayıs'a ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek - Son Dakika
27.02.2026 11:06
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, 2 Eylül tarihli ara kararında İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı ve yerlerine Gürsel Tekin ile beraberindeki heyeti kayyım olarak atadı. CHP'nin bu karara yaptığı itirazın duruşmalı olarak ele alınmasına hükmedildi.

KONGREYE DAKİKALAR KALA DURDURMA TALEBİ

Bu süreçte 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce verdiği "başlayan kongre durdurulamaz" kararına rağmen, kongreye dakikalar kala İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndererek seçimlerin durdurulmasını talep etti. Bunun üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu sonrası YSK toplandı ve iptali istenen kongrenin devam etmesine karar verdi.

ÇELİK İKİ KEZ YENİDEN SEÇİLDİ

Olağanüstü kongrede tek aday olan Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Çelik, kongre sonrası yapılan olağan kongrede de il başkanlığı görevine seçildi. Böylece mahkemenin görevden uzaklaştırma kararının ardından iki kez yeniden başkanlık görevini üstlenmiş oldu.

TEDBİR KARARI DEVAM ETTİ

Mahkeme, son duruşmada Tekin'in görevinin celse arasında değerlendirileceğini belirtmiş, ancak bu değerlendirmeyi duruşmaya bırakmıştı. Tekin ve beraberindeki isimlerin "tedbir heyeti" olarak görevlendirilmesine yapılan itirazlar bugünkü duruşmada ele alındı.

Tedbir kararına ilişkin istinafın onama ve kaldırma yönünde yeni bir koşul oluşmadığı gerekçesiyle kararın devamına hükmedildi. Tekin'in görevine devam etmesine karar verildi ve duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı. Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyım olarak atanmıştı.

CHP 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itirazda bulunmuştu. Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

Öte yandan; 24 Eylül'de CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapıldı. Tek aday olan Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Çelik, böylece mahkeme tarafından görevden alınması üzerine yeniden başkan seçilmiş oldu.

Gürsel Tekin, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.