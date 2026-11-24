(TBMM) - CHP'nin ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarının ve öğretmen açığının araştırılması amacıyla verdiği önerge, reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarına dikkati çekerek, "Öğretmen çiçek istemiyor, tebrik beklemiyor; öğretmen kadro istiyor, güvence istiyor, itibarının iadesini istiyor" dedi. Dinçer, Türkiye'nin 62 ilinde 71 bin 757 ücretli öğretmenin çalıştığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarının, ücret ve sosyal güvenlik haklarının ve eğitimde süreklilik üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi reddedildi.

CHP İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli tarafından verilen önergenin gerekçesini CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer açıkladı. Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkati çekerek, öğretmenlerin sorunlarının bir günlük kutlamayla çözülemeyeceğini söyledi.

DİNÇER: ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DEĞİL UCUZ ÖĞRETMENLİK

Eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını savunan Dinçer, ücretli öğretmenlik sistemini eleştirdi. Dinçer, "İşte bu çöküşün en çıplak ve en ağır yüzü ücretli öğretmenliktir. Açık konuşalım, bunun adı 'ücretli öğretmenlik' değil ucuz öğretmenliktir" dedi.

Türkiye'nin 62 ilinde 71 bin 757 ücretli öğretmen çalıştığını, 55 ilde toplam öğretmen kadro açığının 80 bini aştığını belirten Dinçer, haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenin alacağı ücretin asgari ücreti ancak geçtiğini söyledi.

Ücretli öğretmenlerin bayram, ara tatil ve yaz tatillerinde ücret alamadığını, sigorta primlerinin de tam yatırılmadığını ifade eden Dinçer, "Aynı tahta, aynı sınav, aynı sorumluluk ama iş hakka gelince yarım hak, yarım ücret" diye konuştu.

Dinçer, öğretmen açığını kapatabilecek binlerce öğretmenin atama beklediğini belirterek, ücretli öğretmenlik uygulamasının bedelini çocukların ve ülkenin ödediğini savundu. Dinçer, "Öğretmen çiçek istemiyor, tebrik beklemiyor; öğretmen kadro istiyor, güvence istiyor, itibarının iadesini istiyor" diye konuştu.

ÖZDAĞ: ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN AYLIK GELİRİ 24 BİN LİRA

YENİ YOL Grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam öğretmen sayısının 1 milyon 211 bin civarında olduğunu, öğretmen açığının ise 100 bine yaklaştığını söyledi.

Bakanlığın öğretmen açığını ücretli öğretmenlik sistemiyle kapatmaya çalıştığını belirten Özdağ, sendikaların açıkladığı verilere göre haftada 30 saat derse giren ücretli bir öğretmenin aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu, sigorta primlerinin ise ayda ancak 19-20 gün üzerinden yatırıldığını kaydetti.

Özdağ, kar tatili, resmi tatiller, yarıyıl ve yaz tatillerinde ders yapılmadığı için ücretli öğretmenlerin gelir ve sigorta primlerinden mahrum bırakıldığını belirterek, "Aynı sınıfa giren, aynı müfredatı uygulayan, aynı sorumluluğu üstlenen öğretmenler arasında böylesine derin bir eşitsizliği nasıl izah edeceksiniz?" diye sordu.

SUNAT: ÖĞRETMENLER KENDİ GELECEKLERİNDEN KAYGILI

İYİ Parti Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, öğretmenlerin kendi geleceklerinden kaygı duyduğunu belirterek, ücretli öğretmenliğin kölelik sistemi olduğunu söyledi.

Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler arasında çalışma koşulları bakımından farklılıklar bulunduğunu ifade eden Sunat, ücretli öğretmenlerin gelirlerinin ve sigorta prim günlerinin girdikleri ders saatine bağlı olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin gelecek yıl aynı okulda çalışıp çalışamayacaklarını bilememesinin öğrencileri de etkilediğini belirten Sunat, "Öğretmenler Günü'nde Meclis'in sorumluluğu aynı işi yapan öğretmenlerimize eşit ücret, eşit özlük hakları ve güvenceli çalışma koşullarını sağlamaktır" dedi.

HUN: ATANMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

DEM Parti Grubu adına konuşan Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, OECD'nin 2026 raporuna göre Türkiye'nin 2025 yılında 28 ülke arasında öğretmenlerin fiili maaş sıralamasında sonuncu olduğunu söyledi.

Türkiye'de okullarda yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen çalıştığını, ataması yapılmayan öğretmen sayısının ise 1 milyonu aştığını belirten Hun, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını kadrolu atama yerine ücretli öğretmenlik uygulamasıyla karşılamaya çalıştığını savundu.

Hun, "Bir kadrolu öğretmen yerine 3 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Öğretmenliği yoksulluğa mahküm eden bu anlayış, çocuklara nitelikli ve eşit eğitimi sunamaz" diye konuştu.

ÖZÇAĞDAŞ: 100 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YERİNE 100 BİN ATAMA

Yeni Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen bulunduğunu belirterek, öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını söyledi.

Özçağdaş, 150 bine yakın özel okul öğretmeninin taban maaş ve belirsiz süreli sözleşme haklarını kaybettiğini, 100 bin ücretli öğretmenin asgari ücretin altında gelirle çalıştığını ve 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti.

EĞİTİM-İŞ'in raporuna göre öğretmenlerin yüzde 80'inin mesleğin değerinin olumsuz yönde etkilendiğini düşündüğünü aktaran Özçağdaş, Yeni Parti'nin iktidarında 100 bin ücretli öğretmen yerine 100 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Özçağdaş, emekliliğini alamayan öğretmenlerin emekliliğinin kolaylaştırılmasıyla 120 bin kadronun daha açılabileceğini, 15 bin rehber öğretmen atanacağını belirtti. Özçağdaş, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş haklarının yeniden sağlanmasını, sözleşmeli öğretmenliğin sona erdirilmesini ve 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini önerdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarının ve öğretmen ihtiyacının kadrolu istihdamla karşılanmasının araştırılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesi reddedildi.