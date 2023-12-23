 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacak

CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, Çanakkale için İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak bir deprem master planı yapacaklarını açıkladı. Erkek, ayrıca akıllı kent kurma ve tarih, kültür, üniversite kenti vizyonuna uygun projeler üretme hedeflerini de dile getirdi.

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacak
23.12.2023 - 15:42,
Abone Ol

CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, "Çanakkale ile ilgili ivedi bir şekilde İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacağız. Şimdiden ön çalışmalarını başlattık." dedi.

Partisinin İl Başkanlığı binasının bulunduğu Tarla Sokağı'nda vatandaşlara seslenen Erkek, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Temel görevlerinin sosyal belediyecilik olduğunu belirten Erkek, "Çanakkale'de akıllı kenti kuracağız. Altyapıdan üst yapıya kadar bütün hizmetler teknolojiyle bütünleşecek. Çanakkale, tarih, kültür, üniversite kenti vizyonuna uygun projeler üretecek." dedi.

Erkek, daha sonra CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diğer belediyelerle ortak bir çalışma yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Erkek, "Çanakkale ile ilgili ivedi bir şekilde İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacağız. Şimdiden ön çalışmalarını başlattık. Çok önemli bir proje." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Deprem, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacak - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:03:58. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement