CHP'nin Eğitim Buluşmaları Kastamonu'da Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Eğitim Buluşmaları Kastamonu'da Devam Ediyor

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kastamonu'daki halk buluşmasında Türkiye'nin sorunlarının önemli bir kısmının 22 yıllık iktidarın tercihlerinden kaynaklandığını belirtti. Özçağdaş, eğitimin Türkiye'nin gerçek beka sorunu olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcılar eğitim sistemindeki sorunları ve çocuk işçiliği konularını dile getirdi.

20.08.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(KASTAMONU) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kastamonu'daki halk buluşmasında; " Türkiye'nin sorunlarının önemli bir kısmı 22 yıllık iktidarın bile isteye yaptığı tercihlerden kaynaklanıyor. Bu işleri doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde yapmazsan kaybolan yılları geri getirmeniz çok kolay değil. Dolayısıyla eğitim, Türkiye'nin gerçek beka sorunu" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, bu kez de Kastamonu'daydı. Heyet, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal'ı, ardından Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda "Eğitim Maratonu Yaz Buluşması" kapsamında düzenlenen halk buluşmasında Kastamonulular ile bir araya gelen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sorunlarının önemli bir kısmı 22 yıllık iktidarın bile isteye yaptığı tercihlerden kaynaklanıyor. Bu işleri doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde yapmazsan kaybolan yılları geri getirmeniz çok kolay değil. O nedenle eğitim, Türkiye'nin en önemli sorunu. 1,2 milyon öğretmenimiz var. 20 milyon öğrencimiz var. Yani Yunanistan nüfusundan fazla. Avrupa'nın birçok ülkesinden fazla öğrenci sayımız var. 1 milyon atanmayan öğretmenimiz var. Yani aslında eğitimin içerisinde 22,5 milyon insan ya öğrenci ya da öğretmen... İnanılmaz bir şey. Dolayısıyla eğitim her hanenin içinde var. Dolayısıyla eğitim, Türkiye'nin gerçek beka sorunu. Bunu konuşmalıyız. Bugün burada çocuklar konuşmalı, gençler konuşmalı, anne-babalar konuşmalı. İşin uzmanları, öğretmenler, sendikacılar, akademisyenler konuşmalı. Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var.

1 milyon kişi atanmayı bekliyor. Resim öğretmeni müziğe, müzik öğretmeni beden eğitimine giriyor. Ata benim evlatlarımı. Madem atamayacaktın ne diye bunları okuttun? 68 bin kişiydi atanmayan öğretmenler. Bugün ise 1milyon kişi. Nasıl geldik buraya? Hesapsız, kitapsız eğitim fakülteleriyle herkese pedagojik formasyon vermekle. Peki bu atanmayan öğretmenler, atanamayan değil, atanmayan öğretmenler bunların ne günahı var? Devlete güvenmişler. Eğitim fakültelerine gitmişler. Ders çalışmışlar."

"Devlet eliyle çocuk işçi çalıştırıyorlar"

MESEM Programı'na da değinen Özçağdaş, sözlerine şöyle devam etti:

"MESEM'lerde, mesleki eğitimlerde ayda bir kişi ölüyor, bir çocuk ölüyor, 14 yaşında, 15 yaşında. Herkes çocuğuna dönsün baksın. 15 sene saçının teline zarar gelsin ister misin? Çocuk işçi, kaçak işçi. Bunu bir eğitim modeli diye yutturuyor Türkiye'ye. Devlet eliyle çocuk işçi çalıştırıyorlar. ve o çocuklar dokuzuncu kattan düşüp ölüyorlar. Makinelere kapılıp ölüyorlar. ve biz sürekli araştırma önergesi veriyoruz. Diyoruz ki, gelin sorunu araştıralım. İstemiyorlar."

"Ben hayal kurmaya mecbur muyum Sayın Vekilim"

Bir katılımcı şunları söyledi:

"Benim de iki çocuğum var. Biz okurken hayat bu kadar zor değildi. Şimdi ben de çocuklarımı okutmak istiyorum ama annemden babamdan daha çok zorlanıyorum. Ben hayal kurmaya mecbur muyum Sayın Vekilim? Ben çocuklarımı kendimden daha iyi daha bilgili, daha kültürlü, daha ekonomik olan insanlar yaparken hayal kurmaya mecbur muyum? Benim çocuklarım yoksa okuduğunda asgari ücretten daha az alan bir yerde herhangi birinin altında çalışan insanlar mı olacak?"

İlkokul 5'e giden bir çocuk ise şöyle konuştu:

"Ben okulumda ve diğer okullarda yabancı dilin çok verimsiz olduğunu ve daha çok arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Ailem beni özel bir yabancı dil kursuna gönderiyor.  Ancak diğer maddi durumu el vermeyen arkadaşlarım için gerçekten üzülüyorum. Onların da gitmesi gerektiğini ve hakkı olduğunu düşünüyorum. Ben ileride yurt dışına gitmek istediğimde, orada okumak istediğimde, oraya bir seyahate gittiğimde yabancı dil bilmem gerektiğini ve orada yabancılık çekmemem gerektiğini düşünüyorum."

Anaokulu sahibi olan Sibel Manık da şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de anaokullarını iki ayrı bakanlığın işletmesinden muzdaribim. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan kreşler var. Bundan 11 yıl önce okulu açarken hangi kuruma bağlı olacaksın diye sordular bana. 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işler çok kolay yürüyor Sibel' dediler. Hayır ben eğitimciyim, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olacağım diye direttim. Ama çok zor yönetmelikleri var. Sonrasında gördüm ki daha basit yollardan iş yürütlenler var bu ülkede. Ama eğitimciyim kendime yediremiyorum. Bu işi hakkıyla vermek istiyorum."

"Cahil öğretmenler, cahil doktorlar, cahil nesiller yetiştiriyoruz"

Başka bir vatandaş ise, "Bugün eğitim sistemimiz o kadar değişti ki cahil öğretmenler, cahil doktorlar, cahil nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü her mahalle arasına bir üniversite yapıldı" dedi.

"İnsanları eğitimsizleştirmeye çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar"

Bir lise öğrencisi şöyle konuştu:

"İnsanları eğitimsizleştirmeye çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar. Gittikçe daha da özgür olmayan bir ülkeye dönüşüyoruz. Halkımız ne yazık ki sorgulamayı da bırakıyor günden güne. Şu sözü sizlerin huzurunuzda paylaşmak istiyorum. Charles Bukowski'nin de dediği gibi, 'Hala yasak değilken, düşünebiliyorken düşünmeliyiz, sorgulamalıyız'."

CHP\'nin Eğitim Buluşmaları Kastamonu\'da Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Kastamonu, Türkiye, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Eğitim Buluşmaları Kastamonu'da Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Eğitim Buluşmaları Kastamonu'da Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement