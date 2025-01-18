CHP\'nin Esenyurt\'taki Demokrasi Nöbeti.

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(İSTANBUL) - Eski DİSK Genel Başkanı ve 21.dönem milletvekili Rıdvan Budak, Esenyurt Belediyesi'nin Demokrasi Nöbeti'nde konuştu. Budak, "Benim DİSK Başkanı olduğum yılda siz de İstanbul'umuzun belediye başkanı oldunuz. Size bir ceza uyguladılar, karşı çıkanlardan birisi bendim. Çünkü bir büyük şehrin belediye başkanı bir başka yazarın yazdığı şiiri okudu diye görevden alamaz. Şimdi sen eline almışsın satırı herkesi biçiyorsun. Olmaz sayın Cumhurbaşkanım, bizim kuşağımıza yakışmaz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti 81. gününde de devam etti. 21. dönem milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Esenyurt Belediyesi önündeki nöbette konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Budak, "Sizi uzun yıllardır tanıyorum, siz de beni tanıyorsunuz. Benim DİSK Başkanı olduğum yılda siz de İstanbul'umuzun belediye başkanı oldunuz. Size bir ceza uyguladılar, karşı çıkanlardan birisi bendim. Çünkü bir büyük şehrin belediye başkanı bir başka yazarın yazdığı şiiri okudu diye görevden alamaz diye ilk feryat edenlerden biriydim. Tarafsızlık böyle bir şeydir. Mertlik böyle bir şeydir" dedi. Budak, o dönem Erdoğan'a sahip çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi sen eline almışsın satırı herkesi biçiyorsun. Olmaz sayın Cumhurbaşkanım, bizim kuşağımıza yakışmaz. Bizim kuşağımız delikanlı kuşaktır. Bizim kuşakta, ağızdan çıkan sözdür. Mesela ben size soruyorum. Osman Gazi Köprüsü'ne geçen yılın altıncı ayından itibaren yüzde 450 zam yaptınız. Memura kaç para verdiniz, işçiye kaç para verdiniz, emekliye kaç para verdiniz? Yüzde 12, yüzde 15, yüzde 16. Peki şimdi bu halk soruyor, soruyorsunuz değil mi? Gazi köprüsüne yüzde 450 zam mı, niye yaptın?"

"Çorum demiryolu ihalesini 85 milyar liraya yaptılar"

Kırıkkale-Çorum'da 160 kilometre civarındaki demiryolu ihalesi hakkında konuşan Budak, "Bu demiryolu ihalesi yeni yıla bırakılsın diye Türkiye'de ne kadar ekonomist varsa, ne kadar uzman varsa feryat ettiler. Bu yolun maliyeti 44 milyar lira eğer bunu yılbaşından sonra yaparsanız bu meydanı parayla doldurursunuz. Arkadaşlar bu ihaleyi 85 milyar liraya yaptılar. Bunu sağcı, solcu, haysiyeti, onuru, namusu, vicdanı olan bütün ekonomistler söylediler. Aradaki para 41 milyar lira. 41 milyar lirayla bu ülkede arkadaşlar en az bin kişinin çalıştığı yüz tane fabrika yaparsınız" dedi.

"Atatürk'ün kurduğu devlet ilelebet yaşayacak ve siz kaybolup gideceksiniz"

"Güneş çarığı, çarık ayağı sıkar" diyen Budak, "Anayasa'yı tanımıyor, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yok sayıyor, Can Atalay'i içeride tutuyor, Gezi tutuklularını, bir günah insanları 7 yıldır yatırıyorsun. Bütün bunları yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlet ilelebet yaşayacak ve siz kaybolup gideceksiniz. Tarihin karanlığına gömüleceksiniz" ifadesinu kullandı.

"Kendi yarattığı yoksulluğu ortadan kaldıracak bir iktidara ihtiyacımız var"

Rıdvan Budak, 24 saat siyaset yapan bir devlet yönetimi istemediklerini belirterek, "24 saat halkın derdiyle hemhal olacak, halkın yoksulluğuna çare olacak, kendi yarattığı yoksulluğu ortadan kaldıracak bir iktidara ihtiyacımız var. Getirin sandığı milletin önüne koyun. Yeniden seçilirseniz vallahi ben Taksim Meydanı'nda kafama sıkarım" diye konuştu.

"AKP iktidarı sermayeye yakın değil, sermayenin ta kendisi"

Bugünkü iktidarda "en yüce ve kıymetli değerin sermaye olduğunu" kaydeden Rıdvan Budak, şunları söyledi:

"Bazen gazeteci arkadaşları çeşitli televizyon kanallarında izliyorum. Diyorlar ki, 'AKP iktidarı sermayeye çok yakın.' AKP iktidarı sermayeye yakın değil, sermayenin ta kendisi. Bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar adaletsizliğin olduğu bir ülkede ulusal gelirin paylaşımının yani milli gelirin adaletli paylaşımının bu kadar bozulduğu hiçbir dönem olmadı. Buna askeri rejim dönemleri de dahil. Bu kadar haksızlık, bu kadar adaletsizlik olur mu?"