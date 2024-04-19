(ANKARA) - CHP'nin uzun yıllar TBMM Grup Amirliği yapan Levent Bayraktar'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçinin katıldığı törende, Özel ve Kılıçdaroğlu tabut cenaze aracına taşınırken omuz verdi. Özgür Özel, definin yapılacağı Karşıyaka Mezarlığı'na cenaze aracına binerek gitti.
CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Amirliği yapan ve dün yaşamını yitiren Levent Bayraktar için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir; CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'li milletvekilleri, Saadet Partisi Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı.
Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, tabut cenaze aracına taşınırken Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, tabuta omuz verdi. Özgür Özel, definin gerçekleştirileceği Karşıyaka Mezarlığı'na cenaze aracıyla gitti.
Levent Bayraktar'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › CHP'nin eski TBMM Grup Amirliği Levent Bayraktar'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde, Duo Brno ve Suk Quartet, Ayazini köyünde bir konser verdi. Çekyalı sanatçılar, obua, fagot, çello, viyola ve keman enstrümanlarıyla seçkin eserler seslendirdi. Konser, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya 25 takım katıldı ve Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Balgat Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti ve bu tür yarışmaların öğrencilerin meslek seçiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, anayasa mahkemelerinin temel görevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu belirterek, "Hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesinde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik." dedi. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen veda törenine Arslan'ın yanı sıra Yüksek Mahkemenin yeni Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri ve personeli katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda beş villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) Başkanı Menşure Yavuz ve dernek üyeleri katıldı. Kaymakam Atıcı, projenin tamamlanmasıyla 50 çocuğa hizmet vereceklerini belirtirken, Dernek Başkanı Yavuz da projeye destek verenlere teşekkür etti. Ayrıca etkinlik kapsamında sanatçı Suavi'nin konser vereceği duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik istişarelerde bulunduklarını ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Niğde'de yapılan bir operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.
Çin'in Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç edildi. Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde ise bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edildi. Yangshan gümrüğü ise yeni enerjili araçların yüzde 70'inden fazlasını işlemden geçirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?