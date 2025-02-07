CHP'nin Filistin Yürüyüşüne Valilik Engeli

Güncel

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanlığı, Galata Köprüsü'nde Filistin için yapmak istediği basın açıklaması ve yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, "Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik. Hayırdır, Filistin'e destek vermek yasaklandı mı? Bu çifte standarttan, iki yüzlü zihniyetten kurtaracağız ülkemizi" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Filistinlileri Gazze'den sürgün etmekten söz eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına karşı Galata Köprüsü'nde yapmak istediği 'Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne, İstanbul Valiliği izin vermedi. "Biz izin istemedik, haber verdik" diyen CHP İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile valiliğin kararına tapki gösterdi. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lafa gelince Filistin'i savunduğunu iddia edenler, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik insanlık dışı açıklamalarına karşı ses çıkaramadılar. Yetmedi, bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının hakkını haykırmak için daha önce AKP'nin defalarca miting yaptığı Galata Köprüsü'nde yapmak istediğimiz 'Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne, İstanbul Valiliği izin vermediğini bildirdi.

Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik. Hayırdır, Filistin'e destek vermek yasaklandı mı? Bu çifte standarttan, iki yüzlü zihniyetten kurtaracağız ülkemizi."