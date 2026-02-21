CHP'nin Kocaeli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinginde Yurttaşlar 10 Bin Metrekarelik Alanı Doldurdu - Son Dakika
CHP'nin Kocaeli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinginde Yurttaşlar 10 Bin Metrekarelik Alanı Doldurdu

21.02.2026 18:15  Güncelleme: 21:18
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi Kocaeli'de gerçekleşti. Genel Başkan Özgür Özel, kalabalığa seslenerek adalet ve demokrasi mesajları verdi. Mitingde farklı pankartlar açıldı ve Ekrem İmamoğlu'nun diplomaya ilişkin tartışmalar öne çıktı.

(İSTANBUL)Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

- CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 91'incisi Kocaeli'deki Real Meydan'da yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in, Can Yücel'in "İşçi Marşı" şiiriyle seslenerek "Bu meydanı dolduran her görüşten ama iradesine, seçtiğine, sandığa sahip çıkan; haktan, hukuktan, adaletten yana olan Kocaeli'nin bütün demokratlarına merhaba" dediği Kocaeliler, 10 bin metrekarelik alanın tamamını doldurdu. Yurttaşlar, ellerinde "Adalet sarayda değil, Kocaeli Meydanı'nda" yazılı döviz ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını taşıdı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin bu hafta sonu adresi Kocaeli oldu. 91'incisi gerçekleştirilen miting için Real Meydanı'na yurttaşlar saat 12.00 itibarıyla gelmeye başladı.

Ellerinde Türk bayrakları alana giriş yapan yurttaşlar ayrıca ellerinde "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Adalet", "Alın terinin, emeğin iktidarı", "Başkan Cem ile aydınlığa", "Özgür'üz, Ekrem'iz, geleceğiz", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Sessiz kalma, özgürlüğe ses ver", "Ülke yavaşladıysa gençlik reset atmaya geldi", "Kaçın kaçın, sandığa kadar kaçın. Sizi elimizden hiçbir şey kurtaramaz. Seçim geliyor", "Biz çaresiz değiliz, çare biziz", "Tutuklamalarla değil, sandıkla konuşur bu millet", "Fikirler içerde, suçlular dışarda", "Sosyal medyayı değil, terörü kısıtla", "Emekli aç", "Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. CHP, emekli sever" ve "Adalet sarayda değil, Kocaeli Meydanı'nda" yazılı dövizler taşırken, İmamoğlu'nun iptal edilen üniversite diploması da dövizler arasında yer aldı.

"İktidardan hesabı emekliler soracak" pankartı açıldı

CHP Gölcük İlçe Gençlik Kolları, "Pijamaları evde bıraktık geldik" yazılı dev bir pankart açarken; ayrıca "Hükümet için haysiyet, İmamoğlu için adalet, gelecek için liyakat" yazılı pankart da alanda yerini aldı. Karatepe Çevre ve Yaşam Platformu, "Karatepe'yi kansertepe, İzmit'i kanser ovası yaptırmayacağız. Hurda demir çelik fabrikasına hayır" yazılı pankart taşırken Gölcük Emekliler Derneği, "İktidardan hesabı emekliler soracak" pankartıyla alana geldi. Alanda SOL Parti, HKP, TİP, Emek Partisi, Tüm Emeklilerin Sendikası, SES ile DİSK Genel-İş'in yelken bayrakları yer aldı.

Hakkari İl Başkanı Çakırbeyli de mitinge geldi

Otobüs üzerinden ilk olarak tüm Kocaeli'nin tüm CHP ilçe başkanları, ardından Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Parti Meclisi üyeleri Hikmet Erbilgin, Mahir Yüksel, Uğurcan Irak, Melisa Uğraş, Ozan Işık, Ecevit Keleş, Baran Seyhan, Tolga Sağ, Gülşah Deniz Atalar, Canan Taşer ve Ozan Varal kalabalığı selamladı. Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Yalova İsmail Erdem Doğancı, Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Hakkari Suzan Çakırbeyli da yurttaşlara otobüs üzerinden selam gönderdi.

Muharrem İnce yine alandaydı

Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Yüksel Mansur Kılınç ve Yunus Emre, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır, Tekirdağ Nurten Yontar, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Muharrem İnce'nin selamlamasının ardından tutuklu CHP'li isimlerin tek tek isimleri anons edildi. Kocaeli'deki CHP'li belediye başkanları da selamlarken daha sonra CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı okudu.

Can Yücel'in "İşçi Marşı" şiiri ile konuşmasına başladı

Sözlerine şair Can Yücel'in "Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı. Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı. Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel. Hava döndü işçiden, işçiden yana esiyor yel" dizeleriyle başlayan Özel, "Emeğin, alın terinin başkentinde; dayanışmanın, kardeşliğin başkentinde bu güzel meydanı saygı ile selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kocaeli'nin, canım Kocaeli'nin yeşiline, denizine merhaba. Bu meydanı dolduran her görüşten ama iradesine, seçtiğine, sandığa sahip çıkan; haktan, hukuktan, adaletten yana olan Kocaeli'nin bütün demokratlarına merhaba" diyerek kalabalığı selamladı.

Kocaelispor atkısı taktı

Havanın bazen güneşli bazen kapandığı miting için ayrılan 10 bin metrekarelik alanın tamamı doldu. Kocaelispor atkısı takan Özel, otobüsten inerken kapıda kendisini bekleyen çok sayıda yurttaşla fotoğraf çektirdi. Kocaeli'den ayrılan Özel, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, Demokrasi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

