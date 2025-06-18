CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Suat Özçadaş İktidara: "gerçeklikten Kopmuş Olan Bu Zalim Siyasetlerinden Vazgeçsinler" - Son Dakika
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CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Suat Özçadaş İktidara: "gerçeklikten Kopmuş Olan Bu Zalim Siyasetlerinden Vazgeçsinler"

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18.06.2025 21:42  Güncelleme: 21:44
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CHP\'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Suat Özçadaş İktidara: "gerçeklikten Kopmuş Olan Bu Zalim Siyasetlerinden Vazgeçsinler"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidara tepki göstererek, ''Buradan AKP kadrolarına söyleyeceğimiz şey şudur: Gerçeklikten kopmuş olan bu zalim siyasetlerinden vazgeçsinler. Demokrasiyi ayaklar altına alan, hukuku araçsallaştıran siyasetlerinden vazgeçsinler'' dedi.

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iktidara tepki göstererek, "Buradan AKP kadrolarına söyleyeceğimiz şey şudur: Gerçeklikten kopmuş olan bu zalim siyasetlerinden vazgeçsinler. Demokrasiyi ayaklar altına alan, hukuku araçsallaştıran siyasetlerinden vazgeçsinler" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek ve erken seçim talebiyle CHP'nin İstanbul'un Avcılar İlçesinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"İstanbul'da Avcılar'dayız. Bugün gündüz saatlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte de buradaydık. Halkımızın çok ciddi bir ilgisi ve sevgisi vardı. Türkiye'de insanlarımız iktidarın gerçekleştirmiş olduğu bu hukuksuzluklara, adaletsizliklere ağır bir şekilde reddettiklerini, isyan ettiklerini dile getiriyorlar. Arkamızdaki görüntülerden de bunu görüyorsunuz.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete dair gerçeğe dayanmayan söylenmelerini bir kez daha işitmiş olduk. Buradan AKP kadrolarına söyleyeceğimiz şey şudur: Gerçeklikten kopmuş olan bu zalim siyasetlerinden vazgeçsinler. Demokrasiyi ayaklar altına alan, hukuku araçsallaştıran siyasetlerinden vazgeçsinler. Cumhuriyet Halk Partisi halkımızda birleşmiş, bütünleşmiş durumda. Belediyelerimiz halk için hizmet üretmeye devam ediyorlar. Yapılan bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen, hukuk darbelerine rağmen, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler destan yazmaya devam ediyorlar. O yüzden mücadelemiz sürmeye devam edecek.

İktidarı, bütün dünyanın yaşadığı sorunları da görerek Türkiye'de iç hukuk kapsamında bir düşman hukuku uygulamamaya Cumhuriyet Halk Partilileri ve genel anlamda da muhalefet mensuplarını düşmanlaştırmamaya bir kez daha uyararak davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Suat Özçadaş İktidara: 'gerçeklikten Kopmuş Olan Bu Zalim Siyasetlerinden Vazgeçsinler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Suat Özçadaş İktidara: "gerçeklikten Kopmuş Olan Bu Zalim Siyasetlerinden Vazgeçsinler" - Son Dakika
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