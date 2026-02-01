CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da… Özgür Özel: "Rakibini Hapse Attıran Siyasetin Adı, Tükenmiş Erdoğan'ın Siyasetidir"

(ÇORUM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, " Türkiye'ye Cumhuriyet'i getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı CHP'dir. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, 'milli irade' diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş AK Parti siyasetidir, tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı bugün, Çorum'da düzenlendi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Grup Başkavekiliyken gelip de doldurduğumuz meydan vardı. Sonra o meydanı artık siyasiler dolduramaz oldu. Tayyip Bey son geldiğinde Kadeş Meydanı'nda üçte bir insan vardı. Bu miting için o meydanı istedik. Biz başvuru yapmadan bir gün önce o meydanı miting meydanı olmaktan çıkardılar. Dedik ki 'Verin bu meydanı. Tıka basa dolduralım. Çorum görsün. Türkiye Çorum'u duysun.' Ama sıcak salonların lideri olan, kendisini kendi atadıklarına alkışlatan, insan içine çıkamayan, emeklilerin yüzüne bakamayan, asgari ücretlinin yüzünü güldürmeyen ve Çorum'da o meydanın yarısını bile dolduramayan Erdoğan'dan korkularına, 'Orayı veremeyiz' dediler. 'Ya nereyi verirsin?', 'Abide Meydanı'nı veririm.' Biz dedik ki 'Çorumlular, o meydanı dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler.' İşte şimdi Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız. Bitiyor mu bu bulvar, bitiyor mu bu meydan? Helal olsun Çorum'a, tarihe geçmeye geldiniz.

"Bize bu yolda ömür biçenlere karşı yine meydandayız"

Bize bu yolda ömür biçenler, 'Dayanamaz, dağılırlar, vazgeçerler, teslim olurlar' diyenlere karşı teslim olmadık, tekrar meydandayız. Her hafta sonu olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi, 'yaz' demeden, 'kış' demeden, 'kar' demeden, 'buz' demeden, yağmurdan, doludan dağılmadan yan yanayız, birlikteyiz. Her türlü saldırıya, her türlü haksızlığa karşı hep beraberiz. 35 yıldır biz bu şehirde belediyeyi kazanamadık. Çorum'a küsmedik, hatayı kendimizde aradık, Çorum'a sırtımızı dönmedik. O gün bugündür çalışıyoruz. Son seçimde 3 ilçede belediyeyi kazandık. Merkez ilçede çok istedik, çok yaklaştık ama bir sonraki seçime kaldı. Ben buradan Kargı'ya, Mecitözü'ne ve Oğuzlar'a yürekten teşekkür ediyorum. Hem orada hem diğer 10 ilçemizde partimizin bayrağını dalgalandıran, baba ocağının kapısını açık tutan, çayını demleyen, bacasını tüttüren örgütümün her bir neferini, ilçe başkanlarımızın ve il başkanımızın şahsında saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Kargı, Mecitözü ve Oğuzlar'da vazifeyi alan, bütün zorluklara rağmen çalışan çırpınan, baskılardan yılmayan, ahlaksız tekliflere gözünü bile kırpmayan ve CHP'nin, Gazi'nin partisinde siyaset yapmanın erdemini gösteren üç değerli başkanımı saygıyla selamlıyorum, yürekten alkışlıyorum.

"Rakibini hapse attıran siyasetin adı tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir"

Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz, kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız. Çorum'un merkez belediye başkanına da diğer ilçelerdeki AK Parti'den, MHP'de seçilmiş belediye başkanlarına, yönetimlerine başarılar diledik, dileriz. Çorum'un çok sorunları var, çözmek için gayret gösterirlerse destekleriz. Siyaset kazanana, millete, milletin tercihine saygı duyma işidir. Milletin seçtiğine direnmek, milleti seçtiğine bakıp da 'Sen buraya nereden geldin. Sen yönetme, yerine benim adadığım yönetsin' demek demokratlık değildir. Bir siyasinin, bir siyasi partinin, bir siyasi yapının ya da bir siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz. O akşam demokrasi nutukları atmak, milleti takdir etmek, milli iradenin önünde saygıyla eğilmek o kolay. Önemli olan kaybettiğimde ne yaptığın. İşte Türkiye'ye Cumhuriyet'i getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı CHP'dir. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, 'milli irade' diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş AK Parti siyasetidir, tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir.

"Artık yürüyüş, yüzyıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır"

Çorum'daki AK Partililere, MHP'lilere sesleniyorum: Yıllardır seçimlere girdik, yarıştık, siz kazandınız, siz yönettiniz. Şimdi bu kez, bu seçimlerde 47 yıl sonra biz birinci olduk, partiniz kurulduğundan beri ilk kez ikinci oldunuz. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Bugün Türkiye'de mücadele; sandığa inananlar, sandığa güvenenlerle sandıktan kaçanlar arasındadır. Bugün Türkiye'de mücadele, otokrasiyle demokrasi arasındadır. Bugün mücadele; millete, emekliye, emekçiye kulak tıkayanlar, sırt dönenlerle onlar için mücadele edenler arasındadır. Daha önce AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olsa da Çorum'un güzel insanlarına sesleniyorum: Artık yürüyüş, yüzyıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır. Artık renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı'nda birleşme zamanıdır. Çorum'da Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, göçmeniyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Müslüman demokratlarla, muhafazakar demokratlarla sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Çorum'un tüm demokratlarının bir araya gelme ve hakkını alma zamanıdır. Sizleri davet ediyorum. Buna tüm Türkiye'de ihtiyaç var ama en çok da Çorum'da ihtiyaç var.

"Türkiye 25 milyon büyümüş, Çorum 70 bin küçülmüş"

Çorum'un derdi boyunu aşmış durumda. Ben Çorum'a yıllardır gelip gidiyorum. Üzülüyorum, içim parçalanıyor. Çorum eriyor, Çorum küçülüyor. AK Parti geldiğinde Çorum'un nüfusu 590 bin, şu anda Çorum'un nüfusu 520 bin. AK Parti 23 yıldır iktidarda, Türkiye 86 milyon olmuş. Türkiye 25 milyon büyümüş ama Çorum 70 bin küçülmüş. Çorum'dan 380 bin kişi, 22 yılda göç etmiş. Yani Çorum, kimse gitmese 1 milyonluk bir şehir olmaya yaklaşacakken, bir büyükşehir olacakken, hakkını alacakken 500 binlik bir şehir olmaya sıkıştırılmış bir noktada. Sabah Mecitözü'ndeydim. 26 binlik Mecitözü düşmüş 13 bine. Ne varsa kapanmış, yarı yarıya küçülmüş. Dodurga'da, Boğazkale'de, İskilip'te, Alaca'da kayıp yüzde 30-40 arasında. Bayat'ın nüfusu yarı yarıya azalmış. Çorum'da belli sermayedarları, belli iş adamlarını büyüten ama Çorum'u küçülten bir anlayış burada. Çorumlulara sesleniyorum: Birlikte olmanın, birlikte tepki göstermenin, kol kola girmenin, yan yana durmanın, Çorum'un hakkını almanın zamanıdır.

"Hızlı tren hizmete girecek, açılışını o gün iktidardayken Özgür kardeşiniz gelip yapacak"

Havalimanının temeli 1997'de atıldı. Bu iktidar geldiğinde dörtte biri bitmişti, o gün bugündür duruyor. Sordum, havalimanında şu anda hayvanlar otluyor. Tren, söz verdiler. Hızlı tren nihayet ihale yapmışlar ama maalesef onu da yandaşa iki kat parayla yapıştırmışlar.

Polis moral eğitim merkezi yarı yarıya bitmiş, yarıyı geçmiş ama halen acemi birliğinden haber yok. Ben Manisalıyım. Çorum'un bu haklı taleplerinin, Çorum'u güçlendirecek, büyütecek bu haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındayım. Hızlı trene 22 yıldır 'Ha bugün, ha yarın' diyenler, şimdi 'Beş yıla hizmete girer' diyorlar. Bu ne demek? Evet, hızlı tren hizmete girecek. Açılışını Allah'ın izniyle o gün iktidardayken Özgür kardeşiniz gelip yapacak. O gün, o trene ana muhalefetin bu sorunları söyleyen lideri olarak değil, o günkü iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Beni karşılamaya hazır mısınız? O trenden Ekrem Başkan ile birlikte ineceğim, onu karşılamaya hazır mısınız? Mansur Başkanımızla birlikte, Zeydan Başkanımızla birlikte, Muhittin Böcek Başkanımızla birlikte bu kara günleri geride bırakacağız, Çorum'a geleceğiz, iktidarımızda Çorum ile kucaklaşacağız, Çorum'u ayağa kaldıracağız.

"Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Bir devri kapatıp bir devri açacağız"

Diğer yandan sürekli kazalar oluyor. Çevre yolu şehir içinde kaldı. Yani çevre yolunu istiyoruz. Bunu bir türlü duymazdan geliyorlar. İskilip-Tosya yoluna söz verip verip yerine getirmiyorlar. Sekiz yıldır buranın devlet hastanesi kapalı. Üniversite hastanesinde branşlarda uzmanlar yetersiz, sıra çok, aylarca sıra bekleniyor. Bazı uzmanlıklar için ilaç yazdırmaya Ankara'ya gidiliyor. Bu sorunların tamamını görüyoruz. Hititlerin başkenti bu kentte turizmin canlanması için adımlar atılacak. Biri kalkıp Hattuşa'ya gidecek olsa Çorum'dan otobüs yok. Bu kadar aciz, bu kadar utanmaz, bu kadar iş bilmez, bu kadar boşvermiş bir yönetimle karşı karşıyayız. Müjdeler olsun ki söylüyorum: Gün gelecek, hem de öyle çok uzun zaman değil, bu kardeşiniz tekrar burada olacak, seçim için olacak, erken seçim için olacak. Çorum sandığın ucundan tutacak, bunların yakasını bırakmayacak. Size söz veriyorum: Bir devri kapatıp bir devri açacağız. Hazır mısınız? Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak."

