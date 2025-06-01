CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Katılan Vatandaş : "hukuk, Adalet Ayaklar Altında.

Haber: Mehmet OFLAZ - Fatoş SUNAR/ KAMERA: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - CHP'nin Antalya'da düzenlediği miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi. CHP'nin Antalya'da düzenlediği miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Bir vatandaş, " Hukuk, adalet ayaklar altında. 78 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. 27 Mayısları da gördüm, hepsini gördüm ama ben böylesini hiç görmedim. Ekrem bir çıksın kurbanım var, kesip dağıtacağım" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiyenin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitiglerinin bu haftaki adresi Antalya.

Miting alanına kurulan dev sahneye CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart asıldı. Sahnenin ön tarafına "Free İmamoğlu! Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu" pankartı asıldı.

Miting öncesi alanda bekleyişini sürdüren vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 78 yaşındaki vatandaş, "İmamoğlu'nu hapishaneye koyanlar inşallah onlar da girerler. Adalet istiyorum, hukuk istiyoruz. Hukuk, adalet ayaklar altında. 78 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. 27 Mayısları da gördüm, hepsini gördüm ama ben böylesini hiç görmedim. Ekrem bir çıksın kurbanım var, kesip dağıtacağım" dedi.

İstanbul seçimlerinin iptal edildiği zaman, hakaret suçundan ceza aldığını ve 42 gün hapiste kaldığını ifade eden bir başka vatandaş da "Hiç de korkum yok. Bir 42 daha yatarım. Bu adamı cumhurbaşkanı yapacağız. Kimseden de korkum yok. Sonuna kadar hak var, hukuk var, adalet var, Sağlayacağız bunu" diye konuştu.

"23 yıldır yönetmiş oldukları belediyelerde bir yasal işlem yapmayanlar bugün İmamoğlu'nu tutukladılar"

İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında düşüncelerini dile getiren bir başka vatandaş da "Çok büyük adaletsizlik, haksızlık. Yani bir an önce dışarı çıkarılmasını istiyorum" dedi. Bir diğer vatandaş da "Cumhurbaşkanı adayımızın çıkmasını bekliyoruz. Devletten de bu konuda birazcık destek bekliyoruz. Bir an önce çıkarsa mutlu olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Haksız yere tutuklamalara 'hayır' diyoruz" diyen vatandaş, "Tamamen siyasi ve kurgu. Asla suçlu olduklarına da inanmıyoruz. Önce dönecekler, kendilerine bakacaklar. 17-25 Aralık'ı da hiçbirimiz unutmadık. Paraları sıfırladığı da unutmadık. Daha söylenecek çok söz var" dedi.

Vatandaşların değerlendirmeleri şöyle:

"İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz tutuklanmasına karşıyım. 23 yıldır yönetmiş oldukları belediyelerde bir yasal işlem yapmayanlar, Sayıştay raporlarını rafa kaldıranlar bugün İmamoğlu'nu tutukladılar."

"Ekrem İmamoğlu başkanımızın tutuklanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu tamamen siyasi bir tutuklamadır. Ne diplomasının sahte olduğuna ne de 560 küsür milyar lira çaldığını reddediyorum. Ekrem başkanımız halkımızın gönlünde olan çok kıymetli bir başkanımız. Cumhurbaşkanı seçileceğine de inanıyorum."

"Türkiye'nin bu kadar kanunsuz olduğu, bu kadar pervasızca yönetildiği bir dönem bilmiyorum"

"Ben 32 yıllık devlet memuruydum, emekliyim. Türkiye'nin bu kadar kanunsuz olduğu, bu kadar pervasızca yönetildiği bir dönem bilmiyorum. Hukuk yok olmuş, yargı tamamen yürütmenin emrine girmiş, kimse hakkını hukukunu arayamıyor. İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerekir kanunlara göre. Ama Türkiye'de öyle bir yönetim var ki Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yok sayan bir idare ile karşı karşıyayız. Hatta Valilik bile AYM kararını çiğneyebilmektedir. Hatta TBMM, Can Atalay ile ilgili bir karar alması gerekirken bunu alma cesareti gösterememiş, AYM kararı ortada kalmıştır. Bu devletin, kanunların, anayasanın bittiğini gösterir. Yargıtay, AYM tarafından suçlanmıştır. Hatta mahkemeye verilmeye kalkışınmıştır. Ama AYM, kendi kararlarını, hakkını bile savunmamıştır. Biz buraya devleti aramaya, hukuku aramaya geldik. Ama hukukun kaybolduğunu biliyoruz. 'İmamoğlu'na özgürlük' diyoruz. CHP'nin öncülüğünde bu ülke ayağa kalkabilir, yönetimin değişmesi AKP'nin gitmesi gerekir. Hiçbir şekilde bunların anayasa yapma diye bir hakları olamaz. Çünkü yürürlükte olan anayasayı bile uygulamayanların yeni anayasa diye bir dertleri olamaz."

"Bu haksız ve hukuksuz, adaletsiz bir yapılanma nedeniyle zaten mitinglerimizin yapılagelmesi ondandır. Bir an evvel Ekrem İmamoğlu ve tüm tutuklu insanların, CHP'ye karşı yapılan bu baskıların kaldırılarak Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bu konuda da AKP'nin baskı ve zulmünden, bu faşist baskıdan kurtulmamız lazım."