CHP'nin "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" Buluşması... Selin Sayek Böke: "Türkiye'yi Kalkındırmaya Geliyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tarihin en uzun kampanyasını örgütlüyor. Partimiz, halkımızın çoktandır hak ettiği güzel günlere bir an önce ulaşmak için tüm kurul ve organlarıyla bir bütün halinde çalışıyor, üretiyor ve mücadele ediyor. Bizler parti programımızda da çerçevesini çizdiğimiz gibi aktif yurttaşlığa dayalı gerçek bir demokrasiyi kurmaya geliyoruz. Bizler herkes için, her yerde, her alanda adalet sağlamaya geliyoruz. Bizler Türkiye'yi kalkındırmaya geliyoruz" dedi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin iktidar vaatlerini açıkladığı "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasında açılış konuşmasını yaptı. "Milletin değişim iradesi bu salonda" diyen Sayek Böke, şunları kaydetti:

"Farklılıkları düşmanlaştıran değil, ülkemiz için ortak değerlerde buluşan, buluşturan dayanışmanın erdemi bu salonun gücünü veriyor. ve Türkiye için birlikte çalışma, birlikte üretme seferberliğinden güç alıyor bu salon. İşte bu salonda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının deneyimi, birikimi, zenginliği ve uyumu bu ortaklaşmanın en açık göstergesi."

İktidar yolunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde canla başla çalışan partimizin yönetimi burada. Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi üyelerimiz, YDK üyelerimiz burada. Meclis'te halkın sözcüsü olan, sözünü sakınmayan, geleceğin iktidarının nasıl olacağını Meclis'te gösteren milletvekillerimiz burada.

Türkiye'nin 81 ilinde karış karış sahada olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar iddiasını yurttaşlarımızla birlikte örgütleyen il başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları MYK üyelerimiz, çalışkan örgütümüz burada. Her türlü engellemelere karşı gece gündüz demeden çalışan, Türkiye iktidarında kuracağımız halkçı düzeni yerel iktidarlarımızda var eden, hayata geçiren belediye başkanlarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunun yeni ve yenilikçi adımı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politika kurulları, başkanları ve üyeleri burada.

15,5 milyon yurttaşımızın iradesiyle aday olan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve hukuksuzca özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız fiziken olmasa da ruhen, aklen, kalben bütün güçleriyle buradalar. Sayın Dilek İmamoğlu burada. Yani Türkiye'nin yarını bugünden burada.

Türkiye'nin yeni iktidarı bütün gücüyle bu salonda. Milletle birlikte iktidara yürüyenler burada. Milletin emrinde bir iktidarı kuracak olanlar burada. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak bu salonda. Yan yana, omuz omuza, ardı ardına hep birlikte. Salonun her bir sırasında genel merkez yöneticilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız yan yanalar. Her bir sırada. Aynı sahada olduğu gibi. Salonun her bir sırasındaki her bir CHP'li biliyor ki arkasında yüzlerce, binlerce, milyonlarca yol arkadaşı var. Aynı sahada olduğu gibi.

İşte bu salondaki iktidar kadroları, yurttaşlarımızın haysiyetli bir yaşam arayışına cevap veren, Türkiye'yi güvenli bir geleceğe taşıyan iktidar programını milletle birlikte oluşturuyor. Tıpkı 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' parti programımız gibi, hükümet programımız da hayatın tam içinde, kapsayıcı, katılımcı ve ortak bir mücadelenin merkezinde hazırlanıyor.

"Hep birlikte buradaki kadrolarla omuz omuza iktidara yürüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi siyasi tarihin en uzun kampanyasını örgütlüyor. Partimiz, halkımızın çoktandır hak ettiği güzel günlere bir an önce ulaşmak için tüm kurul ve organlarıyla bir bütün halinde çalışıyor, üretiyor ve mücadele ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi işte bu kurullarıyla, her bir üyesiyle, milyonlarla birlikte büyük iktidar seferberliğinin lokomotifi.

Bizler parti programımızda da çerçevesini çizdiğimiz gibi aktif yurttaşlığa dayalı gerçek bir demokrasiyi kurmaya geliyoruz. Bizler herkes için, her yerde, her alanda adalet sağlamaya geliyoruz. Bizler Türkiye'yi kalkındırmaya geliyoruz. Bizler üretim ekonomisini dönüştürerek çağı yakalamaya geliyoruz. Bizler herkes için haysiyetli bir yaşamı güvence altına alan, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devleti inşa etmeye geliyoruz. Bizler tehditlerin, belirsizliklerin, savaşların kol gezdiği dünyada ve bölgemizde ülkemizin güvenliğini sağlamaya geliyoruz. Bizler refah yaratan bir dış politikayla hep birlikte zenginleşmeye geliyoruz.

Bugün ve bugünden itibaren işte bu iktidar vizyonumuzu oluşturan, ülkemizi mutlu ve huzurlu bir geleceğe taşıyacak politikalarımızı bu kürsüden başlayarak tüm Türkiye'de konuşmaya geliyoruz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tarihsel mirasımızın bize yüklediği büyük sorumluluğun farkındayız. On milyonlarca yurttaşımızın ülkemizin her bir köşesinde ortaya koyduğu güçlü iradeyle, Türkiye'nin özgür, huzurlu ve refah içinde yarınlarına duyduğumuz inançla hep birlikte buradaki kadrolarla omuz omuza iktidara yürüyoruz.

Bugün baba ocağında buluştuk. Ailemizin tüm farklarıyla birlikteyiz. Gücümüz birlikte olmaktan geliyor. Yolumuz açık olsun."