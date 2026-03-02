CHP'nin "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" Buluşması... 18 Politika Kurulunun Üyeleri Açıklandı

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşması"nda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı faliyet gösteren 18 politika kurulunun üyeleri tanıtıldı. Kurullarda CHP'li milletvekilllerinin yanı sıra, PM üyeleri, akademisyenler ve uzmanlar yer aldı.

CHP'nin "Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşması" Bugün CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) bugüne kadarki çalışmalarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından vaatler dizisi olarak kamuoyuyla paylaşıldığı programa il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, PM üyeleri ile il ve ilçe örgütleri katıldı. Programa CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programın açış konuşmasını CAO Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yaptı. Tezcan'ın konuşmasının ardından tüm politika kurulu başkanlarının tek cümleyle kendi alanlarındaki çalışmalarını anlattığı "Yola Çıktık" başlıklı tanıtım filmi izletildi.

Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke konuşmasını gerçekleştirdi. Böke'nin konuşmasından sonra İmamoğlu'nun yapay zekayla oluşturulmuş video mesajı gösterildi.

Ardından tüm politika kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı. Buna göre Genel Koordinatörlüğünü Bülent Tezcan, Ece Güner ve Emine Uçak Erdoğan'ın kurul üyeliğini üstlendiği CAO'da;

Şule Özsoy Boyunsuz başkanlığındaki Adalet Politika Kurulu; Cumhur Uzun, Korkut Kanadoğlu, Burak Cop, Murat Aydın ve Mustafa Sağıroğlu'ndan

Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu; Sibel Suiçmez, Ali Karaoba, Mehtap Yücel, Nazan Moroğlu, Şenal Sarıhan, Feride Acar, Önay Alpago, Aylin Şatgeldi ve Hülya Gülbahar'dan

Gamze Taşcıer başkanlığındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu; Nergis Şimşek, İbrahim Arslan, Mustafa Berkay Aydın, Özgür Sağlam, Arif Kopuz ve Nuran Güleç'ten

Seyit Torun başkanlığındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu; Cem Avşar, Baran Bozoğlu, Tahsin Bakırtaş, Müzeyyen Şevkin, Elif Topkaya Sevinç, Feridun Duyguluer, Çetin Sanca ve Savaş Zafer Şahin'dan

Ömer Kaya Türkmen başkanlığındaki Dışişleri Politika Kurulu; İlhan Uzgel, Utku Çakırözer, Yunus Emre, Bilal Bilici, Mustafa Osman Turan, Aydın Selcen, ve Nilgün Arısan'dan

Ümit Özlale başkanlığındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu; Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Volkan Aslanoğlu, Tayfun İşbilen, Erdin Bozkurt, Mustafa Kılıçarslan, Bengisu Vural Özenç ve Yüksel Yalçın'dan

Sevgi Kılıç başkanlığındaki Gençlik ve Spor Politika Kurulu; İsmet Güneşhan, Banu Ataman, Elif Avcı, Elif Leyla Gümüş, Fatih Keleş, Rona Şenol, Demirhan Şerefhan, Batuhan Ersoy, Can Ercebe ve Hasan Oğuzhan Aytaç'tan

Kerim Rota başkanlığındaki Hazine ve Maliye Politika Kurulu; Cevdet Akay, Mustafa Erdem, Murat Kubilay, Hakkı Hakan Yılmaz, Semih Öz ve Coşkun Cangöz'den

Murat Bakan başkanlığındaki İçişleri Politika Kurulu; Süreyya Öneş Derici, Murat Erdoğan, Bahadır Erdem, Fuat Güney, Fatih Abiş, Ozan Zengin, Ali Kesemen, Nuray Ekşi, Sinan Paksüt, Ünal Ülkü ve Nihat Seyrek'ten

Seda Kaya Ösen başkanlığındaki Kültür ve Turizm Politika Kurulu; Aykut Kaya, Tahsin Ocaklı, Tolga Sağ, Ayşegül Kulla, Seyhan Müşerref Kural ve Hilmi Yarayıcı'dan

Suat Özçağdaş başkanlığındaki Milli Eğitim Politika Kurulu; Gizem Özcan, Armağan Erdoğan, Hikmet Yalım Halıcı, Yüksel Taşkın, Mehmet Yeşildağ ve Canan Aratemür Çimen'den

Kayıhan Pala başkanlığındaki Sağlık Politika Kurulu; Aylin Yaman, Sinan Adıyaman, Murat Çan, Arman Üney, Murat Arslan, Sergül Duygulu ve Hüseyin Özkahraman'dan

Yalçın Karatepe başkanlığındaki Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu; Hasan Öztürk, Mehmet Güzelmansur, Türker Ateş, Şeref Arpacı, Reis Reisoğlu, Aytuğ Onur, Andaş Pamuk, Cihangir Töman ve Ömer Günçavdı'dan

Sencer Solakoğlu başkanlığındaki Tarım ve Orman Politika Kurulu; Ayhan Barut, Cengiz Gökçel, Barış Karadeniz, Mehmet Efe, Bekir Başevirgen, Levent Genç ve Durhasan Koca'dan

Emre Kartaloğlu başkanlığındaki Ticaret Politika Kurulu; Fahriye Özkan, Nail Çiler, Talat Dinçer, Ekrem Kerem Oktay, Korkut Özkorkut, Davut Çetin, Haldun Yağan ve İrfan Vural'dan

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu başkanlığındaki Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu; Buğra Gökce, Ali Onat Çetin, Pelin Alpkökin, Taylan Engin ve Barış Yıldırım'dan

Atilla Kezek başkanlığındaki Milli Savunma Politika Kurulu; Aşkın Genç, Eylem Ertuğ Eruğrul, Elvan Işık Gezmiş, Ersin Kaya, Hakan Tolungünç, Ümit Ercan, Özgür Irmak, İbrahim Yılmaz, Haldun Tunç ve Burak Yıldırım'dan

Barış Övgün başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Kurulu ise; Doğan Demir, Okan Konuralp, Recep Fedai, Şulenur Özkan Erdoğan, Haydar Demir, Yiğit Oğuz Duman ve Ekrem Baki'den oluştu.

CHP Lideri Özel'in konuşmasının ardından katılımcılar CHP Genel Merkezi önünde aile fotoğrafı çektirdi.