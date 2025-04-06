CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Haber: Erva Gün - Kamera: Ünal Aydın

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bugün biz buradan birlik, beraberlik içerisinde, el ele, kol kola, omuz omuza çıkarak, CHP'yi kuşatmak, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı net bir cevabı vereceğiz" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Kurultay öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çelik, şunları kaydetti:

"Olağanüstüden daha olağanüstü bir kurultay. Çünkü biz kayyum atanma riskine karşı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel İstanbul'daydı o anda ve Saraçhane'de bir olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bugün Ankara'dayız, olağanüstü kurultayımız toplandı. Birlik, beraberlik içerisinde bir kurultayı gerçekleştireceğiz.

Şunu söyleyeyim sadece, CHP, şu anda tükenmiş bir iktidar tarafından kuşatma altında. Hem belediye başkanlarımız tutuklu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında, belediye başkanlarımız Silivri zindanında, Meclis üyelerimiz, başka siyasi partilerin Genel Başkanları... CHP şu anda 360 derece kuşatılmış durumda ve kurultayına yönelik de birtakım tartışmalar gündeme gelince böyle bir kurultay kararı almaya ihtiyaç duydu sayın Genel Başkanımız. Bugün biz buradan birlik, beraberlik içerisinde, el ele, kol kola, omuz omuza çıkarak, CHP'yi kuşatmak, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı net bir cevabı vereceğiz."