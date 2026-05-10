CHP'nin Rize Mitingine Katılan Yurttaşlar Geçim Sıkıntısını ve Adalet Talebini Dile Getirdi

10.05.2026 16:55  Güncelleme: 00:06
(RİZE) - CHP'nin Rize'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, "Biz emekliyiz. Bizi bu hale düşürdüler. Ama sadece emekliler değil, esnaf da çok kötü durumda. Nereye dönsek zam görüyoruz. Başkanımızın çözüm getireceğine inanıyoruz. Esnaf iş yapamıyor. Çiftçinin derdi büyük. Öğrenciler sıkıntı içinde. Ülkede adalet sorunu var. Bunların çözülmesi gerekiyor" dedi. Kadın bir yurttaş ise değişim istediğini bildirerek, "Yeter. Hakkımızı aramak için geldik. İmamoğlu'na destek olmak için geldik" diye konuştu.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'incisi dün Rize Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. CHP'nin neredeyse 50 yıldır Rize'de düzenlediği en kalabalık mitinglerden biri olan etkinliğe yaklaşık 15 bin yurttaş katıldı. Mitingde çay üreticileri ve emeklilerin, Erdoğan'ın daha önce reklamını yaptığı Rize simidiyle alana gelmesi dikkati çekti. Yurttaşlar, Erdoğan'ın yıllar önce yaş çay taban fiyatını açıklarken yaptığı "çay-simit hesabını" da hatırlattı.

Sepet ve çay makası ile alana gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Halkımızın onurlu alın terini yine onurlu bir şekilde taşımaya çalışıyoruz" dedi.

"EMEKLİ ZOR DURUMDA, EK İŞ YAPMADAN GEÇİM YOK"

Emekli bir yurttaş, "Emekli perişan halde. Emeklilerin durumu gerçekten çok zor. Emekli maaşı elimize geçiyor ama hiçbir şeye yetmiyor. Asgari geçim maliyeti çok yükseldi. Marketlerde çalışıyoruz, ek iş yapıyoruz. Yan gelir olmadan geçinme şansımız yok. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bize sahip çıkılmasını umut ediyoruz. Bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Bir başka emekli de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Rize Meydanı'nda çay fiyatı açıklaması sırasında yaptığı çay-simit hesabını hatırlatarak, "Eskiden 'çay-simit hesabı' yapanlara sesleniyorum. Bugün bir simit olmuş 10 lira. Başkanım, düştüğümüz durum bu işte. Artık fazla konuşacak halimiz bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

"SADECE ÇAYLA OLMUYOR, ADALET LAZIM"

Başka bir yurttaş ise, "Şimdi herkesin elinde simit var. Çünkü herkes aç. İnsanlar geçinemiyor" dedi.

Bir başka yurttaş da, "Allah'a şükür çayımız var ama sadece çayla olmuyor. Bir de adalet lazım. Adalet, bir ülkenin temelidir" ifadelerini kullandı.

Kadın bir yurttaş ise şunları söyledi:

"Açıkçası çok konuşamıyorum ama değişim istiyorum. Evet, bu düzenin değişmesini istiyoruz. Ülkemiz için daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hakkımızı aramak için geldik. Yeter. Hakkımızı aramak için geldik. İmamoğlu'na destek olmak için geldik buraya."

Saadet Partili olduğunu ifade eden bir yurttaş da, "Bize sürekli düşük rakamlar veriyorlar. Bu şartlar kabul edilemez. Çay fiyatlarının en az 50 lira olması lazım" açıklamasını yaptı.

Bir emekli yurttaş ise şöyle konuştu:

"Biz emekliyiz. Bizi bu hale düşürdüler. Ama sadece emekliler değil, esnaf da çok kötü durumda. Bakın fiyatlara, her şey çok pahalı oldu. Nereye dönsek zam görüyoruz. Başkanımızın çözüm getireceğine inanıyoruz. Esnaf iş yapamıyor. Çiftçinin derdi büyük. Öğrenciler sıkıntı içinde. Ülkede adalet sorunu var. Bunların çözülmesi gerekiyor."

Bir yurttaş, insanların artık bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini duymak istediğini vurgularken, çay üreticisi bir yurttaş ise "Bizim umudumuz büyük. O yüzden bugün buradayız. Açıklanacak çay fiyatını bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz seviyede olur. 42 lira olmasını istiyoruz ama bakalım ne olacak" dedi.

"APO'NUN POSTERİNİ ASIN"

Yurttaşlar miting alanını doldurduktan sonra kalabalığa hitap etmeye başlayan Özgür Özel'i, bir grup AK Partili özel bir iş hanının çatı katında pankart açarak protesto etti. Protestocu kadınların Özel'e yönelik rabia işareti yaparak dans etmesi ise dikkati çekti.

Mitinge destek veren Zafer Partisi İl Başkanı Hüseyin Karaman ve parti yöneticileri, protestoculara doğru bozkurt işareti yaparak "Apo'nun posterini asın" diye bağırdı.

Karaman olay anında ANKA'ya şunları söyledi:

"Buraya Apo'nun posterini assınlar, Özgür Özel'i protesto etmesinler. Özel, çayın hakkını ve üreticinin hakkını savunmak için gelmiştir. Ancak oradaki arkadaşlar protesto ediyor. Kendi ayaklarına sıktıklarının farkında değiller. Rizelilerin hakkını savunmaya gelen bir genel başkanı protesto etmek, Rizeliye ihanettir. Bunu burada belirtmek isterim."

Yurttaşların ve partililerin tepkisi sonrası iş hanı çatısından indirilen protestocuları polis güvenlik önlemleri altında ve gruplar halinde binadan çıkarılmalarını sağladı.

Kaynak: ANKA

