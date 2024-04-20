08.45 - 10.00 CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, parti genel merkezinde başlıyor. CHP'li belediye başkanları ve il örgütleri Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Özel, çalıştayın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)
10.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde yapılacak Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)
11.00 - TBMM'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI -İSTANBUL)
13.00 - İnsan Hakları Derneği gözaltında kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması ve faillerin açığa çıkarılması amacıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
15.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki CHP'li ilçe belediye başkanları, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (ANKARA)
16.00- Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı etkinlikler kapsamında Kuğulu Park'ta Gordion String Quartet ve Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu konser verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
17.00- Birleşik Kamu İş'in 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)
17.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Kitap Fuarı'nda partisinin Anadolu Kalesi Projesi hakkında söyleşi gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
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Son Dakika › Güncel › CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin 30 ilçesinde 30 gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlayacak. İlçelerde "Gezici Çocuk Şenliği" ile çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak, 23 Nisan Salı günü ise Kültürpark büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bayram günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konaklama fiyatlarında abartıya gidilmemesi uyarısını yaparak, "İnsanların yaşadığı ülkede tatil yapma şartları kolaylaşsın" dedi.
Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. İki kuryenin sohbet ederken yapışık bir şekilde sürüş yapmaları ve bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk etmesi görüntülendi.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapatmıştır.
Çin hükümeti tarafından sağlanan bir grup insani yardım malzemesi Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı. Yardımlar Refah sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak. Çin Büyükelçiliği, Çin hükümetinin, Gazze'deki acil insani durumu hafifletmek amacıyla Mısır üzerinden Gazze'ye birkaç parti gıda, ilaç ve çeşitli acil insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.
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