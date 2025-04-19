CHP'nin Yozgat Mitingi İlklere Sahne Oldu, Binlerce Çiftçi Mitinge Damga Vurdu: "Yozgat Tarih Yazdı" - Son Dakika
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CHP'nin Yozgat Mitingi İlklere Sahne Oldu, Binlerce Çiftçi Mitinge Damga Vurdu: "Yozgat Tarih Yazdı"

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CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, kentte son yıllarda görülmüş en büyük kalabalığı bir araya getirdi. AK Parti'nin seçimlerde ezici çoğunlukla sandıktan çıktığı Yozgat'ta, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona, ekonomik sıkıntılardan eylem yapan çiftçilere trafik cezası kesilmesine kadar pek çok başlıkta iktidarı eleştirenler ilk kez bu çapta bir mitingde buluşarak hükümete tepki gösterdi. Miting için Cumhuriyet Meydanı'nın dolduran kalabalığa hitap eden çiftçi Abdullah Ceylan'ın sözleri uzun süre alkışlandı. Ceylan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "turbun büyüğü heybede" sözlerine atıfla “Devlet turpla, şalgamla idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" tepkisini göstermesi mitinge damga vurdu.

19.04.2025 19:24
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Haber: Gülara SUBAŞI/ Seyfi ÇELİKKAYA Kamera: Dursun ALKAYA/Tunahan GÜLER

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, kentte son yıllarda görülmüş en büyük kalabalığı bir araya getirdi. AK Parti'nin seçimlerde ezici çoğunlukla sandıktan çıktığı Yozgat'ta, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyona, ekonomik sıkıntılardan eylem yapan çiftçilere trafik cezası kesilmesine kadar pek çok başlıkta iktidarı eleştirenler ilk kez bu çapta bir mitingde buluşarak hükümete tepki gösterdi. Miting için Cumhuriyet Meydanı'nın dolduran kalabalığa hitap eden çiftçi Abdullah Ceylan'ın sözleri uzun süre alkışlandı. Ceylan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "turbun büyüğü heybede" sözlerine atıfla "Devlet turpla, şalgamla idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" tepkisini göstermesi mitinge damga vurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı yurt mitinglerinin ikincisi Yozgat'ta yapıldı. İki gün boyunca kentin nabzını tutan ANKA Haber Ajansı ekipleri, miting öncesinde ve sonrasında yurttaşın görüşlerini aldı, izlenimlerini derledi. Yozgatlıların uzun yıllar sonra ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nı doldurduğunu ve iktidara yönelik tepkilerini ilk kez bu denli büyük bir kalabalıkla dile getirdiklerini vurgulayan yurttaşlardan biri "Yozgat halkı, haksızlığa, hukuksuzluğa, ülkedeki milli irade darbesine karşı gerekli refleks ve duyarlılığını göstermiştir" dedi.

Kent girişinde toplanan çiftçiler Özgür Özel'i yüzlerce traktörle karşıladı

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için kente gelen CHP Lideri Özgür Özel, şehrin girişinde yüzlerce traktörle yapılan dev bir konvoyla karşıladı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından traktörleriyle protestoya katılan Yozgat Kazankaya köyü çiftçilerine park cezası kesilmiş, cezaları Özel ve İmamoğlu üstlenmiş, ortaklaşa ödeyeceklerini belirtmişti. Yozgatlı çiftçilerin bu tür bir cezayla karşılaşması tepkilere neden olmuştu. Ceza tartışmasının ardından Yozgat'ta miting düzenlenecek olması nedeniyle çiftçiler yüzlerce traktörle Özgür Özel'i karşılamak için kent girişinde toplandı. Genç, yaşlı, kadın, erkek birçok çiftçi ve 350 traktörün oluşturduğu konvoy, CHP Lideri Özel'i kornalarıyla, lambalarıyla selamladı.

Burada çiftçilerle buluşan Özgür Özel, başına kasketini takarak bir traktörün sürücü koltuğuna geçti ve yüzlerce traktörden oluşan konvoya liderlik ederek Yozgat'a girdi. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar, yaklaşık altı kilometrelik yol boyunca kendi kullandığı traktörle konvoyunun başını çeken Özgür Özel, meydana girişinde alkışlarla karşılandı. Özel alana geldiğinde, 10 bin kişilik olduğu belirtilen Cumhuriyet Meydanı tamamen dolmuş, mitingi takip etmek için kent merkezine gelenler meydanın etrafındaki caddelerde toplanmıştı.

"19 Mart darbesine Çağlayan'dan direnirken insanlar, Yozgat'tan da bir ses geldi diye şaşırdılar"

Özel, traktör üzerinde yaptığı kısa konuşmada, "19 Mart darbesine Çağlayan'dan direnirken insanlar, Yozgat'tan da bir ses geldi diye şaşırdılar. Oysa Yozgat öyle herkesin bildiği gibi bir yer değil. Yozgat'ta bıçak kemikte. Türkiye'de büyük ses getirdi. Türkiye'yi yöneten kötü akıl bu insanlara 'Derdiniz ne, çözelim' diyeceğine, gitti ceza kesti. O cezaları sembolik olarak ben ve Ekrem Başkan üstlendik ama esas destek cezayı ödemekle değil buraya gelip onlarla birlikte olmakta. Yozgat'ın sesini Türkiye'ye duyurmak için, Yozgat'ın desteğini Ekrem Başkan'a duyurmak için" ifadelerini kullandı.

Miting hazırlıkları bir haftadır sürüyordu

CHP Yozgat İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan ve bölge milletvekillerinin de destek verdiği miting hazırlıkları bir hafta sürdü. Neredeyse 20 yıl aradan sonra ilk kez bir CHP Genel Başkanı'nın kentte miting düzenleyecek olması nedeniyle son dönemde iktidara yönelen eleştirilere sahip çıkan herkesi mitingde bir araya getirmeye çalıştıklarını anlatan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, miting sonrasında ANKA'ya yaptığı açıklamada "Yozgat bugün tarih yazdı" dedi. Yaşar, "Her seçimde AK Parti'ye yüzde 70'in üzerinde oy veren Yozgat, artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme başkaldırdı" ifadelerini kullandı.

Yozgatlı çiftçiler miting alanını doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 80 oy aldığı Yozgat'ta, miting için ayrılan Cumhuriyet Meydanı, Özel geldiğinde tamamen doluydu. Meydana sığmayanlar polis barikatlarının ardından ve ara sokaklardan mitingi izledi. Miting alanında yoğunluk çiftçilerden oluştu. AK Parti İl Başkanlığı'nın miting meydanına bakan bir binaya dev bir Erdoğan posteri asması dikkat çekti. Posterin çok eskimiş ve yıpranmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da miting öncesi Yozgatlı kadınlarla bir araya geldi. Kaya ve beraberindeki kadınlar 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla birlikte yürüyerek Cumhuriyet Meydanındaki mitinge katıldı.

Vatandaşların miting alanında taşıdığı pankartlarda ise "Hak, hukuk, adalet", "Geleceğin sesi CHP", "Bir ömür izindeyiz", "Yaşasın Cumhuriyet", "Ferman sarayınsa meydanlar bizimdir", "Yaşasın tam bağımsız Türkiye", "Gövdemiz burada, başımız Silivri'de", "Yozgat çıldırdı, korkmuyoruz" yazıları dikkat çekti.

"Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce Silivri zindanından çıkarılmasını istiyoruz"

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Sancak Yılmaz isimli vatandaş, "Mücadelemize inançla ve ilkeli bir şekilde devam ediyoruz" dedi. Bir yurttaş, "Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce Silivri zindanından çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Mustafa Kır ise "Geçen yıl TÜİK'in açıklamış olduğu resmi rakamlara göre, tarımda enflasyon yüzde 45. Resmi olarak açıklanmış TÜİK rakamının altında arpa ve buğdaya zam vermek, pancara zam vermek çiftçiyi zor durumda bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ceylan'ın sözleri, mitinge damga vurdu

İl Başkanı Abdullah Yaşar, İmamoğlu'dan Silivri'den gönderdiği mesajı vatandaşlara okudu. Ardından çiftçi Abdullah Ceylan, mikrofonu alarak vatandaşlara hitap etti. Ceylan'ın, "Devlet turpla, şalgamla yönetilmez" sözleri, mitinge damgasını vurdu. Miting meydanında yoğun alkış alan bu sözleri, mitingin ardından tüm CHP'li siyasetçiler sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cumhuriyet Meydanı tamamen doldu

Çiftçi Ceylan'ın ardından CHP Lideri Özel, otobüsün üstüne çıktı. Özel, başındaki kasketi çıkararak vatandaşları selamladı, ardından kalabalığa hitap etti. Zaman zaman yağan yağmura rağmen Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki binlerce yurttaş, sloganlar eşliğinde Özel'in konuşmasını dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Yozgat mitingine dair, "Bugün Yozgat'ta hiç alışılmadık bir kalabalıkla, umutla, coşkuyla buluştuk. Bu büyük ilgi, sadece bir miting değil; değişimin, cesaretin ve halkın iradesinin ayak sesidir" değerlendirmesini yaparken, "Yıllardır 'güçlüyüz' diyenlerin toplumsal desteği erirken, halk artık yeni bir yol arıyor. İşte o yol, bugün Yozgat Meydanı'nda somutlaşıyor. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çiftçisiyle 'Artık yeter' diyen binlerce yürek, birlikte haykırdı. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" diye konuştu.

"Sessiz Anadolu'nun isyanıdır bu miting"

Özel'in alandan ayrılmasının ardından mitingi değerlendiren CHP'liler, Yozgat'tan iktidara çok net bir mesaj verildiğini belirtti. Meydanın dolup taştığını belirten CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, alanının yarısının çiftçilerden oluştuğunu söyledi.

Yozgat'taki mitingin, 2,2 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Maltepe mitingi kadar önemli olduğunu söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Çiftçilerin sayesinde oldu bu miting. Çiftçiler ayağa kalktı, çiftçiler isyan ediyor. Çiftçiler ayağa kalktığına göre, haklarını koruduğuna göre Türkiye artık farklı bir Türkiye olarak yoluna devam edecek" dedi.

Mitingi, "sessiz Anadolu'nun isyanı" olarak tanımlayan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Özel'i karşılayan yüzlerce traktörün iktidarın gidişi anlamına geldiği yorumunu yaptı.

"Yozgat gerekli reflesk ve duyarlılığı gösterdi"

Mitinge katılan Yozgatlı vatandaşlar ise ANKA Haber Ajansı mikrofonuna yaptığı değerlendirmede, mitinge katılımı "harika" sözleriyle ifade ederken, bir başka Yozgatlı ise mitingin kalabalığını, "Yozgat halkı, haksızlığa, hukuksuzluğa, ülkedeki milli irade darbesine karşı gerekli refleks ve duyarlılığını göstermiştir. Bu ceberut zulme karşı başkaldırmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"Yozgat kendini aştı"

Çiftçilerin traktörleriyle yoğun katılımını hatırlatan bir başka Yozgatlı ise "Traktörcülerin sayesinde Yozgat kendini aştı. Önemli olan buydu. Yeter ki kabuğundan çıksın. Yozgat bunu istiyordu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Yozgat Mitingi İlklere Sahne Oldu, Binlerce Çiftçi Mitinge Damga Vurdu: 'Yozgat Tarih Yazdı' - Son Dakika

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