CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı Devam Ediyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü tüzük kurultayını salondan takip ediyor. Delegeler, değişiklik yapılacak maddeleri oylamaya devam ederken ön seçimin yöntemlerini içeren 52'nci madde üzerinde uzun süre durulması bekleniyor.

06.09.2024 20:48  Güncelleme: 20:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü tüzük kurultayını salondan takip ediyor. Delegeler, değişiklik yapılacak maddeleri oylamaya devam ederken ön seçimin yöntemlerini içeren 52'nci madde üzerinde uzun süre durulması bekleniyor.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maddeler üzerinde basına kapalı gerçekleştirilen oylamayı, kurultay salonundan takip ediyor.

Manisa delegeleriyle birlikte izledi

Görüşmeler sırasında protokoldeki yerinden ayrılan Özel, maddeler üzerine yapılan konuşmaları Manisa'nın kurultay delegeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile birlikte salonda delegelere ayrılan koltuklarda izledi.

13 madde kabul edildi

Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 13 madde delegelerden kabul oyu aldı. Görüşülen maddeler üzerinde uzun tartışmaların yaşanmadığı belirtilirken delegelerin "Kongrelerin Süresi" başlıklı 36'ncı maddeyi görüştüğü kaydedildi.

Ön seçimin yöntemlerini belirleyen 52'nci maddede, kurultay delegelerinin oylamaya yoğun katılımı bekleniyor. CHP delegelerinin bu madde üzerinde diğer maddelerden daha fazla durması öngörülüyor.

CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı Devam Ediyor - Son Dakika

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