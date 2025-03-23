CHP Ordu'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Büyük Demokrasi Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı ülke genelinde başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'nun Altınordu ilçesinde CHP Ordu İl Başkanlığı'nda "Büyük Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar , Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, siyasi parti temsilcileri, STK'ler ve binlerce vatandaş katıldı. Sırrı Paşa Caddesi'nden başlayarak ellerindeki pankart ve sloganlarla "adalet" vurgusu yapılan yürüyüş, İsmet Paşa Caddesi'ne kadar sürdü.

"Ekrem İmamoğlu yalnız değildir"

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, "Direniş biziz. Teslim olmayan son kale biziz. Demokrasiyi askıya alanlara, özgürlükleri kısıtlayanlara karşı buradayız. Halkın iradesini yok sayanlara, adaleti çiğneyenlere asla boyun eğmeyeceğiz. 2002'de erken seçimle geldiler, geldikleri gibi gidecekler. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Bu mücadele hepimizin. Demokrasi kazanacak" dedi.

"Demokratik mücadelemiz devam edecek"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik halkımızın ortaya koyduğu tepki dalga dalga artıyor. CHP Ordu İl Başkanlığımız öncülüğünde bugün gerçekleştirdiğimiz Büyük Demokrasi Yürüyüşü'ne katılarak demokrasi mücadelemize omuz veren yurttaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanaksız iftiralarla gözaltına alınan belediye başkanlarımız serbest bırakılana kadar demokratik mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

"Demokrasimize ve Cumhuriyetimize yapılmış açık bir saldırıdır"

CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy de "Ülkemizde hukukun ve demokrasinin nasıl bir kuşatma altında olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, halkın adamı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu, sadece Ekrem Başkan'a değil, halkın iradesine, demokrasimize ve Cumhuriyetimize yapılmış açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.