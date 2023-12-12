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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman, Ataşehir Mehmet Uslu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

12.12.2023 - 14:26,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman'ın cenaze törenine katıldı.

Leyla Karaman için Ataşehir'deki Aksekili Mehmet Uslu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Seyit Torun'un aile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Özel, cami avlusunda Seyit Torun ve eşi Nermin Torun'a taziyelerini iletti.

Özgür Özel, kılınan namazın ardından Leyla Karaman'ın tabutuna omuz verdi.

Karaman'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na götürüldü.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun\'un kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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