CHP Paris Birliği Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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CHP Paris Birliği Kongresi Yapıldı

CHP'nin Paris Birliği Birinci Kongresi, Nazım Ergün'ün başkanlığına seçilmesi ile başarıyla tamamlandı. Kongrede CHP'nin Avrupa'daki hedefleri vurgulandı ve Türkiye'deki antidemokratik uygulamalara karşı net bir duruş sergilendi.

10.12.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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(ANKARA) - CHP'nin Paris Birliği Birinci Kongresi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Nazım Ergün'ün CHP Paris Birliği Başkanlığına seçildiği kongrede CHP'nin hedefinin Türkiye'deki gibi Avrupa'da da birincilik olduğu vurgulandı.

CHP Paris Birliği, yeniden yapılanma çerçevesinde ilk kongresini yaptı. CHP Paris Birliği Başkanlığı'na Nazım Ergin, delegenin oylarının tümünü alarak başkan seçildi. Paris'te yapılan kongreye CHP Yurt Dışı Örgütlerinden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Yurt Dışı Koordinatörü Hakverdi Gürbüz, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Kongrede konuşan Tüm, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını getirdiğini ifade ederek, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde partimizin halkın iradesini esas alan özgürlükçü ve çağdaş bir Türkiye hedefi doğrultusunda sosyal demokrat ilkelere bağlı duruşu Türkiye'nin her geçen gün kararan siyasi sürecine adeta bir deniz feneri gibi ışık tutmuş ve halkımızın umudu olarak kendini göstermiştir" dedi.

Türkiye'de sosyal demokrasiye olan ihtiyaçların son yıllarda daha da belirgin hale geldiğini belirten Tüm kayyum uygulamalarını eleştirerek, "Parti olarak bu antidemokratik uygulamaların karşısında halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. AK Parti, Türkiye'yi tek adam rejimiyle yönetiyor. Bugün yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış, medyanın yüzde 90'ı iktidarın kontrolüne geçmiştir. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerimiz vicdansızca ordudan ihraç edilmek isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da ne hukuksal ne de vicdani hiçbir dayanağı olmayan davalarla siyasi yasak getirilmek isteniyor. Avrupa'da başlattığımız bu örgütlenme mücadelesinin, dayanışmasının ve umudun hepimize güç verdiğini belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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