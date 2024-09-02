CHP Parti Meclisi Olağanüstü Tüzük Kurultayı Hazırlıklarını Görüştü - Son Dakika
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CHP Parti Meclisi Olağanüstü Tüzük Kurultayı Hazırlıklarını Görüştü

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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü tüzük kurultayı hazırlıklarını görüştü. Tüzük metni üzerinde yapılan toplantıda PM üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

02.09.2024 12:48
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CHP Parti Meclisi (PM), bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, genel merkezde toplandı. PM'in gündeminde 4- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü tüzük kurultayı var.

CHP'nin 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Tüzük Kurultayı hazırlıkları devam ediyor. 4 Eylül'de Sivas'ta başlayıp 5 Eylül'de Ankara'da devam edecek olan Tüzük Kurultayı öncesi, bugün CHP PM toplandı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, saat 10.20 itibarıyla toplanan PM üyeleri, çalışılan tüzük metni üzerinde konuşmak için bir araya geldi.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yurtiçi Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Genel Sayman Özgür Karabat,  toplantıda başkanlık divanında yer aldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, tüzükte yapılacak değişiklik maddelerine ilişkin PM üyelerinin görüş ve önerileri alınacak.

Bugün saat 16.00 itibarıyla ise CHP TBMM grubunun basına kapalı olarak toplanması yapması bekleniyor. CHP Genel Merkez'inde yapılacak olan toplantıda, milletvekillerinin tüzük konusundaki görüşleri alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Meclisi Olağanüstü Tüzük Kurultayı Hazırlıklarını Görüştü - Son Dakika

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