Hatay'da Deprem Atıkları Yeraltı Sularını Kirletiyor

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MERVE GÜVEN

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Hatay Serinyol'daki moloz döküm alanında açıklama yaptı. Bozoğlu, "Şu anda deprem kaynaklı 250 milyon tondan fazla, yaklaşık iki Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığıyla karşı karşıyayız. ve bu deprem atıkları ne yazık ki doğru şekilde yönetilmemektedir. Bu deprem atıkları içerisinde kimyasal malzemeler barındıran, aynı zamanda içerisinde tehlike atıklar barındıran maddeler olarak yağışla beraber yeraltı sularımızı kirletme durumundadır" dedi.

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, bugün Hatay Serinyol'daki moloz döküm alanında açıklama yaptı. Bozoğlu'na Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da eşlik etti. Bozoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından AKP'nin deprem atıklarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapmadığını belirterek özetle şunları söyledi:

"HATAY'DA YAKLAŞIK 2 ERCİYES DAĞI BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATIĞI VAR"

"Şu anda deprem kaynaklı 250 milyon tondan fazla, yaklaşık iki Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığıyla karşı karşıyayız. ve bu deprem atıkları ne yazık ki doğru şekilde yönetilmemektedir. Hatay'ın çeşitli bölgelerinde bu atıklar, bugün arkada gördüğünüz alan başta olmak üzere Serinyol bölgesi başta olmak üzere birçok yerde toprak zeminin üzerine ormanlık alanlara, deniz kenarında kıyı şeritlerine depolanmış durumdadır. Bu deprem atıkları içerisinde kimyasal malzemeler barındıran, aynı zamanda içerisinde tehlike atıklar barındıran maddeler olarak yağışla beraber yeraltı sularımızı kirletme durumundadır.

"TARIMSAL ÜRÜNLER RİSK ALTINDA"

Amik Ovası'nda üretilen tarımsal ürünler risk altındadır. Yeraltı sularımız ne yazık ki kirlenmiştir. Yaptığımız analizlerde, yeraltı sularımızda ağır metal oranı artmaya başlamaktadır. ve bütün bunlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir çevresel izleme yapılmamaktadır. Atık sahalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamakta. Vatandaşlarımız halk sağlığı problemiyle, riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.

"DEPREM ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI MÜMKÜN"

Belki yüzyılın en büyük afetiyle karşı karşıya kaldık depremde. Ancak AKP'nin yaptığı bu yanlış uygulamalarla on binlerce yıl sürecek bir çevresel felaketi ne yazık ki AKP iktidarı Hataylılara yaşatmaktadır. Öte yandan buradaki atıklar doğru yönetilmemekle beraber önemli bir ekonomik değeri olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Buradaki deprem yıkıntı atıklarının ekonomiye kazandırılması mümkündür. Yeni binalar yapılırken, yeni betonlar dökülürken, yeni asfalt çalışmaları yapılırken bu atıklardan yararlanmak, çevreci bir bakış açısıyla bu atıkları yönetmek mümkündür. Ancak AK Parti iktidarının yaptığı, apar topar davet usulü ihalelerde sadece demiri alıp geri kalan atığı doğaya bırakan bir anlayışla ekonomiye kazandırmaktan uzak durulmuştur. Bu atıkların ekonomik değeri vardır.

"SAYIN VALİ, AKP'YE OY TOPLAMAK YERİNE ATIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇABA HARCAYIN"

Buradaki atıklardan yeniden Hatay'ı küllerinden doğma mümkünken yeni taş ocaklarıyla beraber mera alanlarımız, ormanlık alanlarımız AK Parti iktidarından yok edilmektedir. Bir yıldır bu atıklara çözüm bulmayan siyasi irade bir yıldır bu atıklara çözüm bulmayan vali kapı kapı dolaşarak AK Parti'ye oy toplamaya çalışmaktadır. Hataylıların sorunu çözmekten sorumlu olan Vali'ye buradan sesleniyoruz; AK Partili değilsiniz. Siz bir kamu çalışanısınız. Siz devlet adamlığı yapacaksınız. Sizin kapı kapı dolaşıp vatandaştan AK Parti'ye oy toplamak yerine buradaki atık sorununu çözmek için çaba harcamanız gerekir.

"AKP KENDİ HATALARINI ÖRTMEK İÇİN AYLARDIR CHP'Yİ VE ADAYLARIMIZI YIPRATMAYA ÇALIŞIYOR"

Hatay açık bir atık alanına dönüştürülmüştür. Hatay'ın suları, Hatay'ın toprağı risk altındadır. Dolayısıyla biz buradan CHP olarak bir kez daha vurguluyoruz. Hatay bizim milli meselemizdir. Hatay'ın sahibi Hataylılardır. Hatay'ın suyuna, havasına sahip çıkıyoruz ve Lütfü Savaş Başkanımız başta olmak üzere bütün adaylarımızın, Hatay'ın sorunlarını dert ettiğini çok iyi biliyoruz. Bütün Türkiye'ye buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Hatay'ı yönetmek isteyen AK Parti iktidarı günlerdir aylardır bir algı operasyonuyla kendi hatalarının üzerini örtmek adına adaylarımızı ve CHP'yi yıpratmaya çalışmıştır. Ancak bu toplum, CHP'liler bunu yemez. CHP'liler adaylarımızın yanındadır.

"BURADA TAŞ OCAĞI AÇILIRKEN BETON VE ÇİMENTO TÜRKİYE ORTALAMASINDAN PAHALIYA SATILIYOR"

Yangından mal kaçırır gibi şu anda taş ocakları açıldığını biliyoruz. Herhangi bir mevzuat uygulanmıyor. Burada Türkiye'ye yetecek kadar bir kaynak var bu değerlendirilmiyor. Ancak buna rağmen ne yazık ki şu anda Türkiye ortalamasından çok daha pahalıya beton satılıyor. Türkiye ortalaması şu anda metreküpü bin 600 TL'ye iken betonun, burada 2 bin 800 TL'ye satılıyor. Öbür tarafta mıcırın kilosu 200 TL iken burada 350 TL'ye satılıyor. Bu kadar taş ocağı açılmasına rağmen bu fiyatlar hala yüksek şekilde seyrediyor. Dolayısıyla bu deprem atıklarının bir an önce ekonomiye kazandıracak projelerin hayata geçirilmesi, uluslararası finansmanın bu anlamda yaratıyor olması önemli bir çözüm olacaktır. Büyükşehir belediyemiz, başkanımızın emekleriyle uluslararası finansman konusunda büyük çalışmalar yapmıştır. Bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması, vatandaşımıza çok daha ucuz çimento, beton sağlanması için de önümüzdeki günlerde CHP'nin desteğiyle önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."