CHP Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri ile parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ağustos ayında saha çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Günaydın, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin ülke genelinde başlattığı ve İstanbul'da devam eden saha çalışmalarına ilişkin konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Temmuz itibarıyla kapandığını hatırlatan Günaydın, CHP'nin 774 kanun teklifinin ve 1238 araştırma önergelerinin reddedildiğini dile getirdi.

Orman yangınları ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirme yapan Günaydın, "Böyle bir ortamda 2,5 ay boyunca milletvekillerinin tatil yapması bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Biz parlamentonun da Meclis'in de kapanmasına karşı çıktık. Ağustos ayı boyunca 137 milletvekilimiz, 60 parti meclisi üyemiz ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle beraber sahadayız." diye konuştu.

Günaydın, 81 ilde pazarlarda, fabrikalarda, kahvehanelerde ve sokaklarda saha çalışması yaptıklarını belirterek, "Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette yeniden Gayri Safi Milli Hasıla'yı büyüten, bunu adil paylaşan ve adaleti Türkiye'nin her santimetrekaresine egemen kılan bir anlayışla çalışmaya devam etmektedir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Milletvekillerimiz Türkiye'nin dört bir yanında parti programımız için çalışmaya devam ediyorlar. İstanbul ve Anadolu'nun her köşesinden gelen veriler genel merkezimizde toplanıyor. Ortak geleceğimizi şekillendirecek iktidar programımız, kimsenin dışında kalmadığı, kimsenin öteki olmadığı, yok sayılmadığı, eşit temsil edildiği biçimde şekilleniyor." ifadelerini kullandı.