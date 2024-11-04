CHP Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısında konuştu Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır ve bu sorun demokratik, barışçıl yollarla mutlaka çözülmelidir. Kürt sorununun toplumsal mutabakatla, şeffaf bir biçimde, TBMM çatısı altında kurulacak bir masa etrafında, önyargısız, bir araya gelinerek çözülebileceğine inancımız tamdır." dedi.

Avcılar'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel, Cumhuriyet Halk Partisinin, anayasaya uymayanlarla anayasa yapmadığını ve yapmayacağını söyledi.

Yücel, iktidarın, Kürt sorununu inkar etmesine ve hiçbir somut önermesi olmamasına karşın terör örgütünün kurucusu ve başını Meclise çağırıp, yeni bir tartışma başlattığını ileri sürerek "Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasilerde sorun olup olmadığına, sorunu yaşayanların karar vereceği görüşünü savunmuş, şehit aileleri ve gazilerin yüzüne bakamayacağı hiçbir sürecin içinde olmayacağını kamuoyuna duyurmuştur. Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır ve bu sorun demokratik, barışçıl yollarla mutlaka çözülmelidir. Kürt sorununun toplumsal mutabakatla, şeffaf bir biçimde, TBMM çatısı altında kurulacak bir masa etrafında, önyargısız, bir araya gelinerek çözülebileceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin, Türkiye'nin Kürt meselesinin barışçıl, demokratik çözümünden yana olduğunu ve bu çözümü sağlama çabasından geri durmayacağını aktaran Yücel, "Kendisini Kürt kimliğiyle tarif eden yurttaşların bu Cumhuriyete "benim Cumhuriyetim" diyene, tam bir aidiyet duygusu sağlayana kadar çözüm çabalarının bitmeyeceğini belirtti.

Yücel, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Esenyurt'ta yaşayan her 2 seçmenden birinin oyunu alarak seçilmiş bir kamu görevlisi kaçma şüphesi bulunmazken, ifadeye çağrılabilecek durumda olmasına rağmen bir şafak operasyonuyla evine hatta yatak odasına baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. Evinde ve belediyede yapılan arama işlemlerinde yanında avukat bulundurulmasına ve dijital verilerin imajının alınmasına izin verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Acil Eylem Planı uygulanacak"

Yücel, OHAL döneminde çıkarılan bir düzenlemenin arkasına sığınılarak halkın iradesiyle farklı partilerden seçilmiş 45 belediye meclis üyesi hakkında hiçbir adli işlem yokken içlerinden bir başkan vekili seçmek yerine kayyım atandığını belirtti.

Deniz Yücel, 4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün bir Genel Başkan Yardımcısı veya Grup Başkanvekili, 2 Parti Meclisi üyesi, 3 milletvekili, bir yüksek disiplin kurulu üyesi, 2 İlçe Başkanı, 2 Belediye Başkanı, 2 İBB yöneticisi, bir il yöneticisi, bir ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyetin iki hafta süresince Esenyurt'ta görevlendirileceğini söyledi.

Heyetin, bu yaşanan hukuksuz süreci anlatmak, Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gasbına göz yummayacak şekilde bir hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere Acil Eylem Planı uygulayacağını aktaran Yücel, şu ifadelere yer verdi:

"31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımız tüm programlarını bu kapsamda iptal etmiştir, gelişmeler doğrultusunda programlar yeniden planlanacaktır. 1 milyondan fazla nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçesi olan, AK Parti'nin utanç verici imar uygulamaları ile kent suçları müzesine dönüştürülmüş olan Esenyurt'ta, Esenyurtluların kent hakkını savunmak ve AK Parti tarafından yaratılan 30 bin Esenyurt konut mağdurunun haklarını korumak için Esenyurt Rant Takip Komisyonu kurulacaktır. "

"İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır"

Yücel, toplumun en büyük ve en yakıcı sorunu olan enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomik daralma, işsizlik ve vergide adaletsizlik konularını siyasetlerinin ana gündemi yapacaklarını ve TBMM'de başta bütçe maratonu olmak üzere tüm zeminlerde gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Yaşanılanların, yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası olduğunu öne süren Yücel, "Bilinmelidir ki halkımız, yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Siyasette rekabetin tek sahası seçimler, kararı kesin olan tek hakemi de millettir. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bu milletin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, halkımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın kurduğu hiçbir oyunun parçası olmayacak, hiçbir tuzağa düşmeyecek, hiçbir operasyona teslim olmayacaktır." diye konuştu.

"Sayın Lütfü Savaş, kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, Hatay'ın önceki dönem belediye başkanı Lütfü Savaş ile ilgili bir soruya, "Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle bir siyasi operasyon yapılırken partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir." yanıtını verdi.