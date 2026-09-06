CHP Sözcüsü Sarı, Balbay'ın kapatılma sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Balbay'ın kapatılma sözlerine tepki gösterdi

CHP Sözcüsü Sarı, Balbay\'ın kapatılma sözlerine tepki gösterdi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Sarı, partinin kimsenin kişisel hesabına feda edilemeyeceğini belirterek, bu sözlere en güçlü cevabı Türk milletinin vereceğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın CHP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine ilişkin, "Varlıklarını borçlu oldukları bu değerleri hiçe sayanlara en güçlü cevabı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun tarihsel sorumluluğuna sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın katıldığı bir programda CHP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerini ve altı okunda vücut bulan ilkelerini yok sayanlar, kişisel menfaatleri uğruna şirazesinden çıkarak hangi zihniyete hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Varlıklarını borçlu oldukları bu değerleri hiçe sayanlara en güçlü cevabı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun tarihsel sorumluluğuna sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Sarı, Balbay'ın kapatılma sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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