Haber: Fatoş SUNAR

(ANTALYA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan belediye başkanlarına tepki gösterdi. Sarı, "CHP'den istifa edip AKP'ye katılan, AKP'nin saflarında yer tutan hiçbir belediye başkanını nedeni, gerekçesi ne olursa olsun anlayamam. Bu arkadaşlarımızı hem siyaseten hem bireysel olarak ahlaksız sayarım" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay ile birlike partisinin Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Sarı, Antalya'daki yerel yönetimlerle ilgili süreci belediye meclis üyeleriyle değerlendireceklerini belirtti. Sarı, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir örgüt partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana siyasal organı; dolayısıyla belediye başkanlarımızla ilgili, belediyelerimizle ilgili, yerel yönetimlerimizle ilgili süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ciddi emeği ve katkısı var. Dolayısıyla örgütümüzle, yerel yöneticilerimizle gün boyu buluşturma fırsatı olacak bizim açımızdan Antalya'da.

Antalya tabii çok önemli bir şehir. Ancak Türkiye'nin 5. büyük şehri olduğu halde Türkiye açısından hak ettiği yerde değil. Antalya'nın potansiyeli çok daha fazla olmasına rağmen bu potansiyelini bir türlü değerlendiremiyor. Yani kinetik durumunu potansiyel durumuyla bir araya getirebilmiş değil Antalya. Bir defa bolluk yılı olmasına rağmen bir tarım kenti olarak Antalya'nın ürünlerinin dalda kaldığı, tarlada kaldığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bizim Antalyalı çiftçilerle yapmış olduğumuz sohbetlerde bu açık biçimde ortaya çıkıyor.

"ANTALYA ÇİFTÇİSİ ÇOK ZOR KOŞULLARDA, ÇOK ZOR BİR YIL GEÇİRDİ"

Yani düşünün ki elmanın bugün daldaki fiyatı 4 lira. Armut 10 lira, zeytin 15 lira ve Türkiye'nin en kaliteli portakalı, hatta dünya çapında nam salmış portakalı Kumluca'da 3 lira sadece. Yani dolayısıyla maliyetler o kadar yüksek ki ve maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu yerlerde zamanda neredeyse o ürünleri toplamak o ürünlerden elde ettiğiniz geliri karşılayamaz hale gelmiş. Dolayısıyla bir tarımsal planlama olmadığı için, tarım kendi haline, kendi kaderine terk edildiği için Antalya çiftçisinin çok zor koşullarda, çok zor bir yıl geçirdiğini de açık bir şekilde gördük.

Antalya aynı zamanda hizmet sektörünün başkenti. Burası Türk turizminin başkenti. Dünya turizmi açısından da oldukça önemli destinasyonlardan. Bu kadar önemli tesisin olduğu, bu kadar ciddi turizm yatırımlarının yapıldığı, özellikle 1980'lerden sonra 5 yıldızlı otellerin merkezi haline gelmiş, bütün Akdeniz'de, yani sadece Türkiye'de değil bütün Akdeniz açısından son derece önemli bir turizm merkezi olan bu kentte bile bu yıl kapasitelerinin, yani yatak kapasitesinin ancak yüzde 60'ının, 70'inin kullanıldığını gördük. Dolayısıyla turizmci açısından da tabii döviz kuru, özellikle dış turizm bakımından son derece önemli.

"SANAYİCİ CİDDİ ŞEKİLDE ZORLUK ÇEKİYOR"

Maliyetlerin TL cinsinden arttığı ancak satışların da döviz cinsinden olduğu bir yerde ve ulusal paranın da ciddi şekilde değer kazandığı bir yerde dövizin, döviz kurunun yeterince artmadığı bir yerde Türk turizminin de burada ciddi şekilde bir zarar olmasa bile beklenen karların gerçekleşmediği bir yıl olmuştur burası. Yine aynı şekilde hatırı sayılır bir sanayi var Antalya'da ve özellikle bu sanayi ciddi bir ödeme zorluğuyla karşı karşıya; krediye ulaşmak çok büyük bir problem. Son 10 yıla baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek çek, karşılıksız çekin yazıldığı, daha doğrusu yazılan çeklerin karşılıksız kaldığı ve protesto edilen senetlerin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sanayici de ciddi şekilde zorluk çekiyor."

"NE YAPARSA YAPSIN EMEKLİLERİN İSTEDİĞİ ÜCRETİ VEREMEYECEK"

Antalya'nın aynı zamanda bir emekli şehri olduğunu söyleyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem hizmet sektörü açısından hem özellikle yazlıkçıların bulunması açısından işte güzel havası, temiz iklimi, güzel denizi emekli vatandaşlarımızın da, hem kentli emeklilerin hem de şehir dışından gelen emeklilerin önemli şekilde uğrak yeri oldu Antalya. Ancak emeklilerle ilgili çok büyük problemler var. Biliyorsunuz şu anda kamuoyunda emeklilerle ilgili bir düzenlemenin yapılacağına ilişkin çok ciddi tartışmalar var. Hükümet bu konuyla ilgili beklenti yaratıyor. Ve diyor ki: 'Biz emeklilere refah payı vereceğiz.' Yani enflasyonun üzerinde zam yapacağız diyerek bir beklenti yaratıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hükümet kendi bütçe olanakları içinde; yani 2027 yılı bütçesini bağladı ya hükümet. Dolayısıyla 2027 yılı bütçe olanakları içerisinde ne yaparsa yapsın emeklilerin istediği ücreti veremeyecek. Bunu bugünden söyleyebiliriz. Hangi zammı yaparsa yapsın o olanakların içinde kalmak kaydıyla, çünkü onun içinde kalacak. Hangi zammı yaparsa yapsın en düşük emekli maaşını açlık sınırı üzerine çıkartamayacak.

Bakınız bugün açlık sınırı ekim sonu itibarıyla 38 bin lira. Ve kabaca her yıl, her ay bin lira artıyor. Kasım ayında bu 39 bin lira olacak. Aralık ayında bu 40 bin lira olacak. Dolayısıyla 1 Ocak'a geldiğimizde yapacağımız ücret zammının en düşük emekli için en az 40 bin lira olması gerekiyor. Yani şu anda 23 bin lira alan emekli maaşının 1 Ocak'tan itibaren en az 40 bin lira alması, yani en az yüzde 70 oranında zam alması gerekiyor.

"ASGARİ ÜCRETİN 52 BİN LİRA SEVİYESİNE ÇIKARTILMASINI ÖNERİYORUZ"

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeklinin yanında olan parti olarak önerimiz şudur: Türkiye'de hiçbir ücretli açlık sınırının altında ücret almayacak. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı en düşük ücret olduğu için o ülkede onun en az 40 bin liraya çıkartılması bizim önerimizdir. Bu sıfır açlık projesidir. Sıfır açlık politikasıdır. Diğer emeklilerin de buna paralel biçimde ücretlerinin en az yüzde 70 seviyesinde arttırılmasını öneriyoruz. Asgari ücretin de en düşük emekli maaşının en az yüzde 30 üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da ederi 52 bin liradır. Şu anda 28 bin lira olan asgari ücretin biz 52 bin lira seviyesine çıkartılmasını öneriyoruz. Bu tek yoldur. İnsanları açlık sınırının üzerinde tutmanın tek yoludur. 1 Temmuz'da yeniden zamlanma koşuluyla. Bir kere değil. Çünkü o dönemde açlık sınırı artmaya devam edecek. Dolayısıyla enflasyon artmaya devam edecek."

Sarı, CHP'den istifa edip başka partilere katılan belediye başkanlarına yönelik de açıklamalarda bulundu. Sarı, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarımızın bir kısmı başka bir siyasal partiye, Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrışmış, gitmiş başka bir siyasal partiye doğru siyasal yolculuğa çıktılar. Bunların 53 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AKP'ye, yani Cumhur İttifakı saflarına katıldı. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da YENİ Parti'ye katılan belediye başkanlarını tasfiye etmiyorum ama kısmen onları anlayabiliyorum. Şu açıdan: 'Ya arkadaşlar biz bu tartışmalardan rahatsızız. Biz bu yönetimi tanımıyoruz' diyebilirler. 'Beni Özgür Özel ve arkadaşları yazdı. Ben dolayısıyla Özgür Özel ve kurduğu partiye gitmek istiyorum' diyebilirler. Ama sen Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildin. Sen Özgür Özel ve arkadaşların oylarıyla seçilmedin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla seçilmedin. Senin sadakatin bir kişiye değil, bir kuruma, bir partiye; Atatürk'e, Atatürk'ün partisine.

Dolayısıyla kısmen anlayabilirim yine de ama arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AKP'ye katılan, AKP'nin saflarında yer tutan hiçbir belediye başkanını nedeni, gerekçesi ne olursa olsun anlayamam. Bu arkadaşlarımızı hem siyaseten hem bireysel olarak ahlaksız sayarım. Bu arkadaşlarımızla ilgili tartışmalar var. Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Önümüzde maddi deliller yok, dosyaya hakim değiliz, bilemeyiz. Ama diyorlar ki: 'Bunların altı ıslak. Bunlar tehdit ediliyor. Bunlara menfaat öneriliyor. Bunlara şantaj yapılıyor.' Bunların hepsi doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Bilemem. Ama siyasetçi açısından ben meselenin şu boyutuyla bu arkadaşlarımıza bütün sorumluluğu yükleyerek bir takım gerekçeler uydurarak ya da var olan gerekçeleri söyleyerek sorumluluktan kurtulamayız.

"BUNLARA REFERANS OLANLARIN HİÇ Mİ SORUMLULUĞU YOK"

Bu arkadaşlarımızı seçenlerin, bunlara referans olanların, bunlara kefil olanların hiç mi sorumluluğu yok arkadaşlar? Bu arkadaşlarımız hiç öz eleştiri yapmayacaklar mı? Hani 'Sütte leke var. Ama Cemil Tugay'da leke yok' diyen arkadaşlarımız Cemil Tugay AKP'ye geçince 'Ya elim kırılsaydı da ben bu arkadaşı belediye başkanı yapmasaydım' demekle kurtulacaklar mı işin içinden? Böyle bir şey kabul edebilecek miyiz? Bu arkadaşlarımızın halka karşı bir özür borcu yok mudur? Vardır. Şimdi biz bu işi normalleştiremeyiz. Siyaset bu işi sıradanlaştıramaz. Normal bir iş gibi göremez."