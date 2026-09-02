CHP Sözcüsü Sarı'dan Silivri'de Türk bayraklı iki geminin çarpışması sonrası 10 denizci için kaygılı açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU adlı ticari gemilerin çarpıştığını ve TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 denizciyle irtibat kurulamadığını belirtti. Sarı, denizcilere sağ salim ulaşılması ve arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması temennisinde bulundu.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili "Denizcilerimize sağ salim ulaşılmasını, arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesini diliyorum" dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemilerin çarpışmasının ardından, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinde bulunan 10 denizciyle irtibat kurulamıyor. Denizcilerimize sağ salim ulaşılmasını, arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
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