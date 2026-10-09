CHP Sözcüsü Sarı’dan YENİ Parti ve DEM Parti’ye TBB çağrısı: "Ortak aday belirlemeye hazırız"

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ADANA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine ilişkin YENİ Parti ve DEM Parti'ye çağrı yaparak, "Bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Birlikte ortak aday üzerinde uzlaşmalıyız. Ortak aday çıkartabilirsek ve bu süreci birlikte yönetebilirsek Belediyeler Birliği yeniden bizde kalacaktır. Biz iletişime, iş birliğine, ortak aday belirlemeye, ortak encümen oluşturmaya hazırız. Bizim buradaki kırmızı çizgimiz bu kurumlar AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın kontrolüne geçmesin" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Adana temaları kapsamında CHP Adana İl Örgütü'nde basın açıklaması yaptı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana İl Başkanı Orhan Bayram'ın da katıldığı açıklamada konuşan Sarı, Mekke Anlaşması'na değinerek, anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın Mekke Anlaşması'nın de-facto biçimde yürüttüğünü söyleyen Sarı, "Biz bunun bir anayasal suç olduğunu söyledik. Dolayısıyla sorumlu bir muhalefet anlayışı içinde bunun doğru olmadığını, bunun şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini, hangi mekanizmalarla bu kolektif işbirliğinin harekete geçeceğini, Türkiye'nin askeri sorumluluğunun nerede başladığını, nerede bittiğini bütün bunların hepsini sorabileceğimiz şeffaf zeminlerde Parlamento onayında bu işin yürütülmesi gerektiğini söyledik. Şimdi bir defa sevinerek görüyoruz ki en son Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. ve bunun parlamento zemininde ve ilgili yasal meşru süreçlerde ilerleyeceğini söyledi. Biz muhalefet olarak bundan memnunuz. Türkiye'nin risklerini ve bu anlaşmanın hukuka uygun biçimde yürütülmesi gerektiğini yakından takip ediyoruz" dedi.

Fon krizine ilişkin de konuşan Sarı, krizin son 25 yılda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük yolsuzluk olduğunu ifade etti. Krizin boyutunun henüz bilinmediğini belirten Sarı, iktidarın fon krizini teknik bir mesele olarak gördüğünü, kamu kaynaklarının bu süreçte kullanılacağını vurguladı.

"MEHMET ŞİMŞEK'İ İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUM"

Krizin siyasi sorumluluğuna dikkat çeken Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Şimşek diyor ki Kasım 2025'te, 'Ben burada manipülasyon yapıldığını görüyorum' diyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan resmi yazışmalar var. İşin ben buradan sormak istiyorum Adana'dan: Sayın Bakan, siz bunları gördünüz, manipülasyon yapıldığını gördünüz. Peki bununla ilgili niye müdahale etmediniz? Eğer müdahale etmediyseniz, yetkilerinizi kullanarak bu müdahaleyi gerçekleştirmediyseniz o zaman sorumluluğunuzu yerine getirmediniz demektir ve istifa etmeniz gerekir. Ben buradan Sayın Bakan'ı istifaya çağırıyorum.

Ama meselenin bir başka boyutu daha var: Eğer bunu gördüyseniz ve gördükten sonra da müdahale etmek istediyseniz, isteyip de müdahale edemediyseniz o zaman da kifayetsiz kaldığınız için istifa etmeniz gerekir. O koltuğu bırakmanız gerekir. Ha, müdahale edemediğiniz durumda, müdahale etmenizi engelleyen şey ne oldu? Burada bir siyasi motivasyon mu var? Müdahale etmenizi engelleyen şey ne oldu? Burada bir siyasi motivasyon mu var? Bunu engelleyenler kimler? Bunları da açıklamanız gerekir.

Şimdi şöyle şeyler duyuyoruz, şöyle dedikodular var: Sayın Bakan diyormuş ki, 'Biz bunları engelleyemiyoruz. Buradaki manipülasyonları gördüğümüz halde benim gücüm yetmiyor. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye kaynak aktaran yabancı yatırımcılara bunu söyleyeyim. Yabancı yatırımcılar siz oradan Türkiye'yi uyarın. Sizi dinlerler belki beni dinlemiyorlar.' Dinlemeyenler kim? Bunları da Sayın Bakan'ın istifa ederken açıklaması gerekir. Dolayısıyla mesele sadece buradaki 455 bin kişinin fonularının teknik olarak tahsil edilmesi değil. Mesele bunun kurumsal çürümüşlüğünün, kurumsal sorumluluğunun ve siyasal sorumluluğunun da ortaya çıkartılmasıdır. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Hiç kimse müsterih olsun, hiç kimsenin parası burada kalmayacak. Bu sürecin arkasında duracağız. Bütün sorunları ortadan ortadan kaldıracağız. O zaman önce kendi yakınlarına baksın. Bu işin siyasi ayaklarını, bu işin kurumsal ayaklarını bir an önce ortaya çıkartsın. Bu yapılmadığı sürece herkes bu sorumluluğun bir parçasıdır. Herkes bu yolsuzluğun bir parçası olarak anılacaktır."

"BAŞKA BELEDİYELERDE YOLSUZLUK YOK MU?"

Fon krizinin konuşulduğunu günlerde CHP'li belediyelere operasyonların arttığını söyleyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kusura bakmayın ama her geçen gün inandırıcılığınızı yitiriyorsunuz. Buradan şunu sormak gerekiyor. Bir, sadece ve sadece yolsuzluklar Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde mi? Yahu başka belediye başkanlarında yolsuzluk yok mu? Niye sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne'Vatandaşlar bu fon yolsuzluğunu çok fazla konuşmasın. Çünkü AKP'nin içine doğru giden, bakanlara doğru giden, bakanların çocuklarına doğru giden, saraya doğru giden kanallar ve yollar açılıyor. Bu kanalları ve yolları tartışmak istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Dolayısıyla yeniden bu operasyonları gündeme getirerek bu işi gölgelemeye çalışıyorlar. Bu belediye başkanlarımıza uygulanan hukuk bu arkadaşlarımızdan için uygulanmıyor. AKP'lilere neden uygulanmıyor? Orada insanlar tutuksuz yargılanırken, adli kontrol süreçleri işletilirken vatandaşların oylarıyla seçilmiş iki milyonun, üç milyonun, beş milyonun, on milyonun oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanlarına neden tutuklu yargılama yolu tercih ediliyor? Biz herkes yargılansın istiyoruz. Kimse yargıdan muaf olsun istemiyoruz. Ama tutuklu yargılamayı bir ceza yöntemi olarak uygulamak hele ki bu fon yolsuzluğunda olan insanların karşılaştığı muameleyle ilişkilendirdiğiniz zaman bunu ne kadar farklı bir şekilde ele alındığında görüyoruz. Bizim bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

Adana'da belediye meclis üyeleri ile toplantı yapacaklarını belirten Sarı, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sarı, Türkiye Belediyeler Biriliği (TBB) Başkan Vekili seçimlerinde CHP'nin adayının belli olup olmadığının ve başkan vekili seçiminde nasıl bir yol belirleyeceklerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Vahap Başkanımız Belediyeler Birliği Başkanı olduğu için 15 Ekim tarihinde başkan vekilliği seçimi yapılacak. Bu seçime biz çok önemsiyoruz ve işbirliği içinde bu seçim yürütülmesini önemsiyoruz. Burada yapılan operasyonlarla dengeler giderek daha kritik hale gelmiştir. Rahat kazanabileceğimiz seçimler biliyorsunuz ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Belediyeler Birliği Başkanı olmuştu. Daha sonra Zeydan Başkanımız daha sonra da Vahap Başkanımız. Her seçimde fark azalarak devam etti. Dolayısıyla burada bir kritik denge oluşmuştur. Bu kritik denge çerçevesinde AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Belediyeler Birliği'ni yönetimini ele geçirmek ya da orayı seçimi kazanabilmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceğini düşünüyoruz. Muhalefet partileri bakımından bir işbirliği içinde bu sürecin devam ettirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bununla ilgili çalışmamız elbette var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama ben buradan hem YENİ Parti'ye hem de DEM Parti'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Birlikte ortak aday üzerinde uzlaşmalıyız. Bunu çok önemsiyoruz. Ortak aday çıkartabilirsek ve bu süreci birlikte yönetebilirsek Belediyeler Birliği yeniden bizde kalacaktır. Bu önemlidir. Biz iletişime, iş birliğine, ortak aday belirlemeye, ortak encümen oluşturmaya hazırız. Bizim buradaki kırmızı çizgimiz bu kurumlar AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın kontrolüne geçmesin. Bu çerçevede de her türlü iş birliği yapmaya hazırız."

"ÖZGÜR ÖZEL ÇIKACAK İZMİR HALKINDAN ÖZÜR DİLEYECEK"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olarak belirlendiği döneme ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Sarı, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'ye geçmesiyle gündeme geldi ve gündem oluşturdu ama bakın bu bunu biz nicedir söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş 50'ye yakın belediye başkanının AKP'ye geçiyor olmasını hiçbir rasyonel gerekçesi olamaz. Bunun hiçbir izahı olamaz. Bu çok açık biçimde ahlaksızlıktır. Bunun siyasetle falan da bir ilgisi yok. Şimdi ama bütün sorumluluğu bu arkadaşlarımızın üzerine yıkmak da geçenlerin üzerine yıkmak da meselenin bir boyutunu eksik bırakmak demektir. Bu arkadaşlarımıza şantaj uygulanıyor olabilir. Bu arkadaşlarımız tehdit ediliyor olabilir. Bu arkadaşlarımıza menfaat sağlanmış olabilir. Hani böyle şeyler söylüyoruz ya. Olmaya da bilir. Ola da bilir. Ama bu meselenin tamamını anlatmıyor.

Bizim dönüp şunu sormamız gerekir. Bu arkadaşlarımızı seçenlerin oy verenlerin hani seçmen açısından demiyorum. Seçilirken yani biz aday gösterirken aday belirleme süreçlerini yönetenlerin bunlara referans olanların hiçbir siyasal sorumluluğu yok mudur? Yani o zaman bizim Recep Tayyip Erdoğan'dan ne farkımız var? Az önce anlattım fon yolsuzluğunu. Manipülasyon yapanların üzerine yıkıyorlar. Bu tarafı görmüyoruz. Aynı durum değil mi bu? Biz bunun öz eleştirisini vermeyecek miyiz?

Bakınız Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilmiş olan bazı belediye başkanları da AKP'ye gitti. Ben sadece Özgür Özel ve arkadaşlarının dönemi için bir özeleştiri verilsin demiyorum. Biz de verelim. İşte Aydın. ya Aydın biliyorsunuz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce bizim dönemde hatta Deniz Baykal döneminde belediye başkanı olmuş arkadaşımız AKP'ye gitti. Biz bunları yok mu sayacağız? Biz yapalım, özeleştiri herkes yapsın. Biz de yapalım.

Ama arkadaşlar kameraların karşısına çıkıp pişkin pişkin konuşmanın kime ne faydası var? Özür dilemek bir erdem. İzmir halkından özür dilemesi gerekiyor Özgür Özel'in. Şimdi biz bunu söyledik. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ın aday yapılmaması için Özgür Özel'le görüşme yapıyor. Ben bunu basın toplantısında da söyledim. Devir teslim töreni esnasında. Diyor ki 'Sayın Özgür Özel bu arkadaşımız biz Karşıyaka Belediye başkanı yaptık ama gördük ki Cengiz İnşaat'la iş birliği yapıyor. Bunun Karşıyaka Belediye başkanlığını bırakın herhangi bir yerde belediye başkanlığı yapması mümkün değildir. Lütfen bir daha bu arkadaşımızı aday göstermeyiniz.' İkili görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu bunu açıkladı. Benim de açıklamamı istedi. Açıklıyorum burada bir kere daha. Ama Sayın Özgür Özel ne yaptı? Kemal Bey'in bu uyarılarına rağmen bu arkadaşımızı bırakın ilçe belediye başkanı olmayı büyükşehir belediye başkanı yaptı. Peki neden? Karşıyaka'da çok başarılı olduğu için mi? Şimdi Sayın Özgür Özel anket sonuçlarından bahsediyor. 'Şu kadar anket yaptık. Bu kadar anket yaptık. Bu arkadaşımız olmasaydı İzmir'i kazanamıyorduk.' Bunların hepsi yalan.

Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmasının bir tek nedeni vardır arkadaşlar. O günden şahidi olarak söylüyorum. Bir tek nedeni vardır. O da kurultay sürecinde Cemil Tugay'ın Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı olmasıdır. Bunun başka hiçbir nedeni yok. Başka hiçbir izahı yok. Bunu herkes biliyor. Bunu Özgür Özel'in yanında siyaset yapan arkadaşlarımız da biliyor. Bu kadar pişkinliği bir tarafa bırakalım yani. Kamuoyunun önüne yalan söylemeye gerek yok. Her şeyi açık açık konuşacaksak her şeyi açık açık konuşalım. Peki Sayın Özgür Özel bu arkadaşımızı belediye başkanı yaparak otobüsün üstüne ne diyor? 'Sütte diyor leke var. Bu arkadaşta leke yok. Ben kefilim' diyor yani. Şimdi bu kefaletinin sonucunu ödemeyecek mi? Bedelini ödemeyecek mi Özgür Özel? Çıkacak o zaman bunun bedelini ödeyecek. Özür dileyecek en azından. Özeleştiri yapacak.

Ama bunu yapmak yerine ne diyor? Diyor ki, 'anketlerde de bu çıktı. Bunu da Parti Meclisi'ne getirdik. Parti Meclisi'nde de buna hiç kimse itiraz etmedi.' Bu da çok büyük bir yalan. Laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delmiş biri olarak, Özgür Özel'in listesini delmiş biri olarak Parti Meclisi'nde yapmış olduğum bütün konuşmalar ortadadır. Hepsi tutanaklıdır orada duruyor. Buna benim gibi düşünen bütün arkadaşlarım şahittir. Benim gibi düşünmeyen arkadaşlarım da şahittir. Özgür Özel de kürsüde oturuyordu o da şahittir. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Kimseye yalan söylemeye gerek yok. Özür dilemek bir erdemdir. Buradan Adana'dan bir kere daha söylüyorum. Butlan genel başkan Özgür Özel çıkacak İzmir halkından özür dileyecek. Öyle topu Parti Meclisi'ne atmayacak. Topu anketlere atmayacak. Bunun siyasal sorumluluğu taşıyacak. 'Sütte leke var. Bu arkadaşta leke yok' diyen kişi, bunun kefaletini üstlenmiş kişi bunun bedelini ödeyecek siyaseten. O kadar ucuz değil bu işler. Kimse yalan söylemesin."