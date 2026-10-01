CHP Sözcüsü Sarı, Mersin\'deki gözaltılarda tutuksuz yargılama talebini yineledi

Haber: İleyda ÖZMEN - Muharrem ÇAĞATAY/ Kamera: Dursun ALKAYA

(MERSİN) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin'de üç belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Tutuksuz yargılamayı biz talep ediyoruz" dedi. Birbirinden bağımsız dosyalarda eş zamanlı işlem yapılarak "büyük operasyon" algısı yaratıldığını savunan Sarı, "Biz buradayız, sonuna kadar burada olacağız. Bu belediye başkanlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyet Mersin'e geldi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı başkanlığındaki heyette, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. Heyet, Seçer'in ailesini ziyaret etti.

CHP Mersin İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Sarı, gözaltına alınan üç belediye başkanından ikisinin CHP'de siyaset yaptığını, diğerinin ise CHP'den seçilmesine rağmen artık partide olmadığını belirterek, her üç belediye başkanıyla ilgili süreci takip ettiklerini söyledi.

Seçer'in eşi Meral Seçer ile görüştüklerini aktaran Sarı, "Kendisi son derece itidalli. Kocasının suçsuz olduğuna sonuna kadar inanıyor" dedi.

"BİRBİRİYLE BAĞLANTILI OLMAYAN DOSYALAR AYNI ANDA YAPILIYOR"

Üç belediyeye yönelik işlemlerin birbirinden bağımsız dosyalara dayandığını savunan Sarı, şunları söyledi:

"Bu dosyalar birbirleriyle bağlantılı dosyalar değil. Ama birbirleriyle bağlantılı olmayan bu dosyalar aynı anda yapılarak, sanki birbiriyle bağlantılıymış algısı yaratarak çok büyük bir operasyon yapılmıştır algısının yaratıldığını görüyoruz. İlk değerlendirmemiz bu.

Elbette dosyanın içeriğine hakim değiliz. İsnat edilen suçlamalarla ilgili bilgiye sahip olmadığımız için içeriğe ilişkin bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Ama belediye başkanlarımızın avukatları kendileriyle görüşüyorlar emniyette. Sorgulama öncesinde orada yer alıyorlar. Durumları iyi. Onlar üzerinden bilgi alıyoruz süreçle ilgili olarak."

"TÜRKİYE'DE KİŞİYE VE SİYASİ PARTİYE GÖRE HUKUK UYGULANIYOR"

Fon soruşturması ile belediye başkanlarına yönelik işlemleri karşılaştıran Sarı, Türkiye'de kişiye ve siyasi partiye göre farklı hukuk uygulandığını ileri sürdü.

Fon soruşturmasında manipülasyon yaptığı iddia edilen kişilerin tutuklandığını ve mal varlıklarına el konulduğunu belirten Sarı, buna göz yumduğunu öne sürdüğü kişiler ile olayın siyasi ayağına yönelik aynı işlemlerin yapılmadığını savundu. Soruşturmada adı geçen bazı kişilere adli kontrol uygulanırken, seçilmiş belediye başkanlarının sabah erken saatlerde gözaltına alınmasına tepki gösteren Sarı, şöyle konuştu:

"Dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan, sırf şekil açısından bile bakmış olsak bu meseleye, bu belediye başkanlarımızın aslolan tutuksuz yargılanmasıydı. Tutuksuz yargılamayı biz talep ediyoruz, bunu takip ediyoruz, izliyoruz, doğru olduğunu söylüyoruz. Ancak Türkiye'de artık usul olduğu üzere belediye başkanlarının sabahın erken saatlerinde, yeri belli, yurdu belli, söyleyecekleri belli, kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali olmayan belediye başkanlarının bu yöntemle itibarsızlaştırılarak adeta emniyete götürülmesini, gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz."

"ZAMANLAMASINI SON DERECE DİKKAT ÇEKİCİ BULUYORUZ"

Sarı, fon soruşturmasının derinleştiği ve AK Parti ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilerin kamuoyunda tartışıldığı sırada Mersin'de gözaltı işlemleri yapılmasının zamanlamasını da eleştirdi.

Birbirinden bağımsız olduğunu belirttiği üç dosya kapsamında aynı anda işlem yapılmasını "manidar" bulduklarını ifade eden Sarı, "Tam da bunları kamuoyu tartışırken burada böyle bir operasyon yapılmış olmasını ve bu zamanda yapılmış olmasını, zamanlamasını son derece dikkat çekici buluyoruz" dedi.

Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu da hatırlatan Sarı, "Önümüzdeki süreçte Türkiye Belediyeler Birliği'nde AKP'nin birtakım düzenlemeler yapabileceğini, böyle niyetlerinin olduğunun da bir başka boyut olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEM SİYASİ HEM HUKUKİ DESTEĞİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA"

Partinin hukukçularının da Mersin'e gelmeye başladığını belirten Sarı, belediye başkanlarına hukuki ve siyasi destek vereceklerini söyledi. CHP'nin heyet görevlendirmesinin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını savunan Sarı, şöyle devam etti:

"Biz buradayız, sonuna kadar burada olacağız. Bu belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Adil yargılama açısından, gerçeklerin ortaya çıkması açısından, hiç kimsenin yargılanmadan muaf olmadığı gerçeğinden hareket ederek ama masumiyet karinesini de önemseyerek, adil bir yargılamanın sağlanması için hem siyaseten hem de hukuken gerekli her türlü gözetim ve denetim faaliyetlerimizi yerine getireceğimizi buradan beyan etmek istiyorum."

Belediye ve parti örgütü ziyaretlerinin ardından emniyete giderek Seçer ile görüşmeyi planladıklarını aktaran Sarı, "Şehri terk etmiyoruz. Buradayız. Önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımızın da buraya gelmesini bekliyoruz. Böyle bir ihtimal de söz konusudur" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT: "BELEDİYE BAŞKANLARINI HEM KENDİSİ HEM YAKIN EKİBİ DEFALARCA ARADI"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmelerin sorulması üzerine Sarı, açıklamaları "hayretle" karşıladığını söyledi. Özel'in CHP'li belediye başkanlarını YENİ Parti'ye davet etmedikleri ve bu amaçla aramadıkları yönündeki sözlerine karşı çıkan Sarı, şunları kaydetti:

"Daha önceki açıklamalarımda Sayın Özgür Özel'in, bir genel başkanın yalan söylediğini düşünmek istemediğimi söylemiştim ama bu fikrimden vazgeçiyorum. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ben bizzat biliyorum ki Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapan belediye başkanlarını hem kendisi hem yakın ekibi defalarca aradı."

Belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesi için temas kurulduğunu öne süren Sarı, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da ilçe belediye başkanları üzerinde bu yönde baskı oluşturduğunu iddia etti. Sarı, "Dolayısıyla Sayın Özgür Özel doğruları söylemiyor" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BUNDAN NİYE RAHATSIZLIK DUYUYOR?"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında masumiyet karinesi, tutuksuz yargılama ve gözaltı işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Sarı, CHP'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Heyetin süreci yerinde takip etmek üzere görevlendirildiğini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bir heyet oluşturarak bu belediye başkanlarımızın yanında olmak, bu süreci yerinde görmek, ortaya çıkabilecek eksikliklere yerinde müdahale etmek, adil yargılamanın sağlanıp sağlanamadığını izlemek, bunu bir heyet marifetiyle izlemekten daha doğal ne olabilir? Sayın Özgür Özel bundan niye rahatsızlık duyuyor? Ben açıkçası bunu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla biz doğru olan şeyi yapıyoruz. Doğru bildiğimiz şeyi yapıyoruz. Buradayız. Heyet olarak buradayız ve bu süreci yakından takip edeceğiz."

"DAHA ETKİLİ EYLEMLER, DAHA ETKİLİ POZİSYONLAR ALACAĞIZ"

Bundan sonraki adımları CHP'nin yetkili organlarında değerlendireceklerini belirten Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu kısa süreç, üç dört günlük son derece önemli bir süreç. Yani bu gözaltı süreci, ifade alma süreci. Şu süreci bir suhuletle yönetelim ama biz burada daha etkili eylemler, daha etkili pozisyonlar alacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

Heyet, açıklamanın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.