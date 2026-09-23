CHP Sözcüsü Sarı, YENİ Parti Sözcüsü Emre\'ye Adalar iş birliğini hatırlatarak yanıt verdi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin "Bizim butlanla hiçbir işimiz olmaz. Hiçbir yerde işbirliğimiz yok" ifadelerine, " Üsküdar'da iş birliğimiz oldu. Şimdi biz aynı şeyi Adalar'da da yapıyoruz, bundan sonra da yapmak istiyoruz. Biz bunu yaparken YENİ Parti Sözcüsü'nün kalkıp 'Ne iş birliği kardeşim? Butlanla iş birliği mi yapacağız?' demesi bu süreci sabotaj etmektir" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, CHP'nin kongre sürecinin daha önce açıklanan takvime uygun şekilde ilerlediğini söyledi. CHP'li belediyelerde yaşanan istifalara ilişkin rakamlar paylaştı. Sarı, şunları söyledi:

"416 belediye başkanımızdan bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye sayısı 122'dir. Onların 7'si büyükşehirdir, 1'i il belediyesidir, 101'i ilçe belediyesidir, 13'ü de belde belediyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı da 38'dir. Bu 38 belediyenin 2'si büyükşehir, 1'i il belediyesi, 32'si ilçe belediyesi, 3'ü de belde belediyesidir.

Bizim elimizdeki verilere göre istifa edip YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 173. Bizim seçilmiş 6 bin 517 belediye meclis üyemiz vardı. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 bin 453 tane belediye meclis üyesi var. Bunların bir kısmı istifa edip bağımsız duruyor, bir kısmı istifa edip AKP'ye geçmiş, bir kısmı istifa edip YENİ Partiye geçmiş. Ama bunların sayıları çok değişken."

"2028 İÇİNE SARKMIŞ BİR SEÇİMİ ERKEN SEÇİM KABUL ETMEYİZ"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Sarı, 2027 yılında bir seçim beklediğini belirterek, "2027 yılının bir yerinde Türkiye'nin seçime gideceğini, bu seçimin 2028'e kalmayacağını düşünüyorum. 2028'in içine taşan herhangi bir seçimi erken seçim olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla seçime çok kısa bir süre kala yapılacak bir seçimi 'Bu da erken seçimdir' denilerek desteklememiz mümkün değil. Anayasayı yorumlayarak 'Seçimlerden bir hafta önceki pazar bile karar alındığı sürece erken seçimdir' demek vatandaşı kandırmak olur. Bunu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

CHP'den şu ana kadar 790 bin üyenin istifa ettiğini, bir bölümünün başka bir partiye üyel olmadığını söyleyen Sarı, İstanbul İl Başkanı'na kimin atanacağına ilişkin değerlendirmenin yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacağını belirti.

ZEYNEL EMRE'YE YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sayısal dengelere dikkati çeken Sarı, YENİ Parti'yi sorumlu hareket etmeye çağırdı:

"İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi sayısı ile AKP'nin ve MHP'nin, yani Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edebilecek belediye meclis üyesi sayısı birbirine çok yakınlaştı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 136'ya 153 gibi bir durum var. 17'ye yakın fark var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Kent Uzlaşısı sebebiyle DEM'li olan, yani orada siyaset yapan arkadaşlarımız da var bu sayının içinde. Şimdi biz duyuyoruz ki başka başka büyükşehir belediye meclis üyelerimize de birtakım kancalar atılıyor İstanbul'da. Yani en son örneğini Kartal'da gördük.

Dolayısıyla olası bir durum ortaya çıkarsa, biraz önce işaret ettiğiniz bir risk ortaya çıkarsa İstanbul'da yapılacak bir seçimde bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile ayrışmadan birlikte durmamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde olan arkadaşlarımın, her ne kadar kafaları, ruhları başka bir siyasal partide olsa da birlikte hareket etme zeminini oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bu zemine hiç kimsenin sabotaj etmesine izin vermemeliyiz.

Üsküdar'da bunu yapmaya çalıştık. İş birliğimiz oldu. İş birliğimiz başarılı oldu ama sonuç istemediğimiz şekilde oldu. Şimdi aynı şeyi Adalar'da da yapıyoruz, bundan sonra da yapmak istiyoruz. Ama bizim arkadaşlarımız, yani bizden ayrılıp giden arkadaşlarımız yeterince sorumlu hareket etmiyor. Sayın Zeynel Emre'nin açıklamasında bunu gördük. Adalar'da kendi mevkidaşımla, Yaşar Tüzün ile bütün süreci birlikte yönettik. Telefonla konuştuk, birlikte kararlar aldık. Mesela üçüncü sıradaki belediye meclis üyemiz vardı. O üçüncü sıradaki belediye meclis üyemizin parti üyesi olduğuna ilişkin... Bir üyeyi istifa ettirdik çünkü, tutuklu bir üye. Bu arkadaşımızın oy kullanabilmesi için Seçim Kuruluna yazı yazılması gerekiyordu. Bu arkadaşımız CHP üyesi olduğu için bunu bizim yazmamız gerekiyordu. Burada organize olduk, birlikte hareket ettik, biz yazdık. Dolayısıyla yine aynı şekilde seçimi erteletme kararını birlikte aldık. Bütün kararları birlikte aldık. Biz bunu yaparken YENİ Parti Sözcüsü'nün kalkıp 'Ne iş birliği kardeşim? Butlanla iş birliği mi yapacağız?' demesi bu süreci sabotaj etmektir."

(SON)