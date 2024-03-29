CHP, TRT'nin muhalefet partilerine uyguladığı karartmayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Anayasa Mahkemesinden önce RTÜK, YSK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet ve suç duyurusu dilekçeleri verildiğini anımsatarak, "Kamu kurumları eliyle muhalefet karartılıyor. Gördüğümüz tablo tüm kamu kurumlarının yasaya aykırı şekilde bu seçimde taraf oldukları ve suç işledikleridir. Muhalif kanallar RTÜK'ün haksız yaptırımlarına maruz kalırken, açık bir şekilde suç işleyen TRT'ye adeta bir dokunulmaz zırhı giydirilmiş." dedi.
CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici yaptığı açıklamada, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) muhalefete uyguladığı karartmayı Anayasa Mahkemesine taşıdıklarını bildirdi.
"TRT KAMUYU ZARARA UĞRATMIŞTIR"
Buna göre, Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda "Siyasi partiler, seçim takviminde TRT'den kuşak spotu, çerçeve reklam ve sponsor içerik olmak üzere üç şekilde reklam rezervasyonu gerçekleştirmekte ve bunlar yayınlanmaktadır. Televizyon kanalları reklamIarının yayınlanması, rezervasyon yöntemiyle kanallardan talep edilmektedir. CHP; TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yüzlerce kez reklam yayınlanması için başvuruda bulunmuşsa da TRT bu reklamların hiçbirisini yayınlamamış, parasını aldığı reklamları yayınlamayarak kamuyu zarara uğratmıştır." ifadeleri yer aldı.
"TRT'nin tarafsızlıktan uzak tutumu ve Cumhuriyet Halk Partisinin her alandaki çalışmalarına ve siyasi söylemlerine sistematik bir şekilde yer vermemesi basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelir." denilen açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ve reddine karar verilen suç duyurusuna da işaret edilerek, "Yanlı kamusal yayına mahkeme eliyle göz yumulmuş, bir siyasi partinin sesinin kısılması meşrulaştırılmaya çalışılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.
"KAMU KURUMLARI ELİYLE MUHALEFET KARARTILIYOR"
Binici, Anayasa Mahkemesinden önce RTÜK'e, YSK'ya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet ve suç duyurusu dilekçelerinin verildiğini anımsatarak, "Kamu kurumları eliyle muhalefet karartılıyor. Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut da defalarca konuyu gündeme taşıdı. Ama gördüğümüz tablo, tüm kamu kurumlarının yasaya aykırı şekilde bu seçimde taraf oldukları ve suç işledikleridir. Muhalif kanallar RTÜK'ün haksız yaptırımlarına maruz kalırken, açık bir şekilde suç işleyen TRT'ye adeta bir dokunulmaz zırhı giydirilmiş." ifadelerini kullandı.
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