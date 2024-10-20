CHP: Türkiye Emeklilikte 45. Sırada - Son Dakika
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CHP: Türkiye Emeklilikte 45. Sırada

Karabat, Türkiye'nin yoksulluk ve emeklilik sıralamasında 48 ülke arasında 45. olduğunu belirtti.

20.10.2024 12:43
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de kriz ve yoksulluk özellikle toplumun belli kesimlerinde derinden hissedilir hale geldiğine dikkat çekti. Küresel Emeklilik Endeksi verilerine göre, Türkiye'nin 48 ülke arasında 45. sırada yer aldığını vurgulayan Karabat,  "2025 yılında bu tablo maalesef daha da kötü olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X'te emeklilerin içinde bulunduğu zorlukları ortaya koyan verileri paylaştı. AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiren Karabat, "AKP'nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikaları sonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin içinde bulunduğu durumun dünyadaki araştırmalara da yansıdığına işaret eden Karabat Küresel Emeklilik Endeksi'nin verilerine dikkat çekti. Karabat, "İnsan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer'ın Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre, Türkiye 48 ülke arasında 45'inci sırada yer aldı. Hollanda emeklilik endeksinde birinci, Hindistan ise sonuncu oldu. Dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayan 48 emeklilik sisteminin 50'den fazla gösterge çerçevesinde değerlendirildiği Küresel Emeklilik Endeksi'nde Türkiye'yi, gelişmiş batı ülkelerinin yanı sıra Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkeler de geçti.Türkiye'nin 48 ülke arasında 45'inci sırada yer aldığı araştırmada Türkiye'nin Batı ülkelerinin yanı sıra Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin de gerisinde olduğu görüldü" dedi.

Karabat, 2025 yılında tablonun daha da kötü olacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Çünkü AKP'nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF'nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak. AKP'nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri yüzde 50'ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor."

'Ekonomik krize, toplumsal çürüme de eşlik ediyor' diyen Karabat, "Geldiğimiz noktada 'Batı bizi kıskanıyor'dan, Hindistan ile yarışan Türkiye haline geldik" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Yoksulluk, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: Türkiye Emeklilikte 45. Sırada - Son Dakika

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