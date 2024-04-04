GAYE ŞEYMA CAN
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu'nun "oyların yeniden sayılmamasına" yönelik kararına itiraz etti.
Ümraniye'de, AKP'nin adayı İsmet Yıldırım 174 bin 555 oy (yüzde 42.45), CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu ise 165 bin 54 oy (yüzde 40.14) aldı. Rakipler arasındaki oy farkı 9 bin 501. CHP oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, istemi reddetti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na kararın kaldırılmasına yönelik itiraz dilekçesi verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı dilekçede, şunlara yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı olarak 02.04.2024 tarihli itirazımızda; Ümraniye Belediye Başkanlığı Seçiminde kurulun yetki alanı içindeki tüm oy sandıklarının yeniden sayılmasına dair talebimiz soyut ve hukuka aykırı gerekçelerle reddedilmiştir.
Halbuki, aynı nitelik ve içerikteki Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde tüm sandıklara ait oy çuvallarının açılarak yeniden sayılmasına dair emsal kararı mevcut olup, bu karar dikkate alınmalıdır.
Sandık sonuç tutanaklarının hiç birisinde 'hesaba katılmayan zarf' bölümü doğru doldurulmamış, pek çoğunda hiçbir gerekçe olmadan hesaba katılmayan oy/zarf yazılarak geçerli olması gereken oylarımız hatalı tasnif sonucu 'hesaba katılmayan ' olarak yazılıp yok sayılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığının 02.04.2024 tarihli itirazımızın kabulüne karar verilmesi gerekirken; Ümraniye (1.) . İlçe Seçim Kurulu'nun 02.04.2024 tarih ve Karar No: 2024/43 sayılı tüm sandıklardaki geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebimizin reddine dair kararın kaldırılmasına, hukuka, adalete ve vicdanlara uygun kararın verilmesini partimiz ve aynı zamanda tüm seçmenler adına arz ve talep ederiz."
Son Dakika › Güncel › CHP Ümraniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy sayımı kararına itiraz etti - Son Dakika
Türk Kızılay'ın 'Bu ramazan sensiz olmaz' sloganıyla Kahramanmaraş'ta düzenlediği etkinlikte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı. Yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı. Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, Kızılay'a destek çağrısında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini ve ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar hedeflediklerini söyledi.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki direkt yolcu uçuşları 30 Nisan'da yeniden başlayacak. China Eastern Havayolları tarafından gerçekleştirilecek olan bu seferler, 2020 yılında askıya alınan uçuşların ardından Hubei ile Kuala Lumpur arasında yeniden başlatılan ilk uluslararası rota olacak. Haftada üç kez gerçekleştirilecek olan seferler, Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacak.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T isimli şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçundan aranıyordu. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, öğrenciler Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da gençleri ağırladı. Proje, iki ülke gençliğine kültürel anlayışı artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınayarak, saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağlayan, ayrıca devir teslim törenindeki nezaketsizlikleri de eleştirerek, CHP'nin gösterdiği erdemsizliği kınadı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise saldırıyı tasvip etmediklerini ve özür dilediklerini ifade etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, mazbatasını aldı. Bingöl, görevi eski başkandan devraldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?