CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş\'tan seçim sonuçları açıklaması

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HABER: HAKAN KAYA

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, "Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam." dedi.

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak ilçedeki seçim sonuçlarının son durumu hakkında bilgi verdi.

"SANDIKLARIN YÜZDE 70'İ AÇILDI, ÖNDEYİZ"

"Son oy sayılana kadar sandıkların başındayız. Öndeyiz, kazanıyoruz!" ifadeleriyle videoyu paylaşan Dedetaş şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da 1184 sandığımız var. Yüzde 70'i açılmış durumda. Açılan sandıklardan aldığımız sonuçlarda öndeyiz. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam. Tabii buradan sandıkta çalışan tüm arkadaşlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz, başarılar diliyoruz kendilerine. Bahsettiğim gibi biz şu an öndeyiz. Yarım saatte bir de sizi bilgilendireceğiz. Lütfen bizleri takip edin."