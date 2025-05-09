CHP, Van'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenleyecek

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partisinin yarın Van'da gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinge ilişkin olarak, "Vanlıların işe ihtiyacı olduğu kadar da sokakta adalete, demokrasiye, hakka, hukuka ihtiyaçları var. Bu kent de bir kayyumla yönetiliyor. Ne yazık ki Van halkının iradesi gasp edildi. Vanlıların seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanı değil, burada hükümetin bir memuru büyükşehir belediyesini yönetmektedir. Buna da inanılmaz tepki var. Hem kayyum politikalarına hem adaletsizliğe hem haksızlığa hem hukuksuzluğa karşı Van halkıyla birlikte yarın kent meydanında olacağız" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgrülük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir kentinden düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi yarın Van'da yapılacak. Mitingin hazırlıkları için Van'da olan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Van mitinginin detaylarını mitingin yapılacağı Van Kent Meydanı'nda, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Aytekin, şunları söyledi:

"Söz milletindir. Milletin iradesine saygı mitinglerinin beşincisini Anadolu illerimizden Van'da yapıyoruz. Birkaç gündür buradayız. Van sokaklarını dolaştık. Vanlılarla sohbet ettik. Van'ın, Vanlıların sorunları da diğer illerimizdeki vatandaşlarımızın sorunlarıyla hemen hemen aynı. Büyük bir işsizlik var burada, inanılmaz bir göç var, beyin göçü var. Gençler Van'da yaşamak istemiyorlar. Konuştuğumuz her üç gençten iki tanesinin işsiz olduğunu sahada, sokakta tespit ettik, gördük. Genel Başkanımız yarın burada olacak, bu meydanda olacak, Van Kent Meydanı'nda olacak, saat 12.00'de Vanlılara buradan seslenecek. İnanıyorum, bu meydan tıka basa dolacak. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingimizi burada yapacağız. Van'dan sonraki mitingimiz de 19 Mayıs'ta İzmir'de olacak, İzmir'de olacağız. Daha sonra da Anadolu'nun çeşitli illerinde mitinglerimize devam edeceğiz."

" AK Parti'nin kalesi yoktur. Halkımızla birlikte yeni kaleler inşa etmekteyiz"

Aytekin Van'ın CHP'nin düşük oy oranına sahip olduğu illerden biri olmasına rağmen meydanın dolmasıyla ilgili bir kaygıları olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Benzer bir kaygı Konya'da da vardı, benzer bir kaygı Yozgat'ta da vardı. Burada da olduğunu gözlüyoruz ama bizim böyle bir kaygımız yok. CHP toplumsal muhalefeti Türkiye'de üstlenen bir parti, kitleselleşen bir parti, büyüyen, gelişen bir parti, toplumun ilgisini çeken bir parti. Sadece kendi kitlemize değil; CHP'nin zayıf olduğu, geçmişte az oy aldığı, milletvekili çıkaramadığı, hatta yüzde iki buçuk oy aldığı illerde özellikle yapıyoruz. Hem partiye olan ilgiyi daha çok görünür kılıyoruz. O kentteki insanların ilgisini daha görünür kılıyoruz. Bunu özellikle yapıyoruz. Bir algı var: 'Yozgat AK Parti'nin kalesidir', 'Konya kalesidir.' Bize göre artık AK Parti'nin kalesi yoktur. CHP, o kaleyi zapt etmeye başlamıştır. Milletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, halkımızla birlikte yeni kaleler inşa etmekteyiz. CHP büyüyen, iktidara koşan bir partidir.

"Kayyum politikalarına karşı Van halkıyla birlikte yarın kent meydanında olacağız"

Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bakın, Vanlıların işe ihtiyacı olduğu kadar da sokakta adalete, demokrasiye, hakka, hukuka ihtiyaçları var. Bu kent de bir kayyumla yönetiliyor. Ne yazık ki Van halkının iradesi gasp edildi. Vanlıların seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanı değil, burada hükümetin bir memuru büyükşehir belediyesini yönetmektedir. Buna da inanılmaz tepki var. Hem kayyum politikalarına hem adaletsizliğe hem haksızlığa hem hukuksuzluğa karşı Van halkıyla birlikte yarın kent meydanında olacağız."

"Her birimizin hesabı İmamoğlu'nundur"

CHP'li Aytekin son olarak İmamoğlu'nun resmi X hesabına getirilen erişim engeline şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ülkemizde çeşitli zamanlarda, çeştili alanlarda faşizan uygulamalar var, iktidar partisinin uyguladığı faşist uygulamalar var. Dün, dijital alanda da dijital faşizmle karşı karşıya kaldık. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı engellendi. Şu anda milyonlarca İmamoğlu'nun X hesabı oluştu. Her birimizin hesabı İmamoğlu'nundur. Türkiye bu zulme boyun bu eğmeyecektir, buna sesiz kalmayacaktır, bu haksızlığı tanımayacaktır. Bu zülüm bizi büyütecek, halkımız kenetlenecek, kol kola CHP'nin iktidarını ilk genel seçimde kuracağız. Hep birlikte bunu yaşayacağız."