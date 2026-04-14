CHP Lideri Özel, Anahtar Parti Ziyaretinde İttifak Kapılarını Açık Bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile İstanbul'daki parti merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 'CHP ile Anahtar Parti arasında bir ittifak olur mu?' sorusuna Özel, 'Kimse kimseye kapı kapatmaz. Hele hele Anahtar Parti'nin amblemi anahtar, yani kapalı kapıları açmak için kurulmuş' şeklinde yanıt verdi. Özel, ittifakların seçim sathı mahalline gelindiğinde değerlendirileceğini, siyasetin konuşarak ve sorumluluk alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Özel, ayrıca İran'daki çatışmalar ve uluslararası sorunlara değinerek, ateşkes ümitlerinin boşa çıktığını ifade etti. Ara seçim tartışmalarına da değinen Özel, Anayasa'nın net okunması gerektiğini ve iktidar medyasının yanlış yorumlarla magazinleştirdiğini söyledi. Toplantıda, Ağıralioğlu da demokrasi ve seçimlerin önemine dikkat çekerek, erken veya ara seçim konularının memleket potansiyelinin doğru kullanılamamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Özel, Sosyalist Enternasyonal'in Barselona'daki toplantısına katılmak üzere İspanya'ya gideceğini ve burada İran Savaşı, Gazze olayları gibi konularda mesajlar vereceğini açıkladı. Toplantıya birçok uluslararası liderin katılması bekleniyor.