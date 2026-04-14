CHP Lideri Özel, Anahtar Parti Ziyaretinde İttifak Kapılarını Açık Bıraktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Lideri Özel, Anahtar Parti Ziyaretinde İttifak Kapılarını Açık Bıraktı

14.04.2026 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile İstanbul'daki parti merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, ittifak olasılığı değerlendirildi ve siyasi sorumluluk vurgulandı. Ayrıca, İran'daki çatışmalar ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile İstanbul'daki parti merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 'CHP ile Anahtar Parti arasında bir ittifak olur mu?' sorusuna Özel, 'Kimse kimseye kapı kapatmaz. Hele hele Anahtar Parti'nin amblemi anahtar, yani kapalı kapıları açmak için kurulmuş' şeklinde yanıt verdi. Özel, ittifakların seçim sathı mahalline gelindiğinde değerlendirileceğini, siyasetin konuşarak ve sorumluluk alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Özel, ayrıca İran'daki çatışmalar ve uluslararası sorunlara değinerek, ateşkes ümitlerinin boşa çıktığını ifade etti. Ara seçim tartışmalarına da değinen Özel, Anayasa'nın net okunması gerektiğini ve iktidar medyasının yanlış yorumlarla magazinleştirdiğini söyledi. Toplantıda, Ağıralioğlu da demokrasi ve seçimlerin önemine dikkat çekerek, erken veya ara seçim konularının memleket potansiyelinin doğru kullanılamamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Özel, Sosyalist Enternasyonal'in Barselona'daki toplantısına katılmak üzere İspanya'ya gideceğini ve burada İran Savaşı, Gazze olayları gibi konularda mesajlar vereceğini açıkladı. Toplantıya birçok uluslararası liderin katılması bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yavuz Ağıralioğlu, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özel, Anahtar Parti Ziyaretinde İttifak Kapılarını Açık Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:19:51. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özel, Anahtar Parti Ziyaretinde İttifak Kapılarını Açık Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.