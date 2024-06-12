CHP ve DEM Parti, Tahir Elçi ve Hrant Dink davalarındaki son gelişmelere tepki gösterdi

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(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulu'nda Tahir Elçi ve Hrant Dink davalarındaki son gelişmelere tepki gösterdi. Emir, "Bugün de adeta bu karanlık elleri ödüllendiriyormuş gibi beraat kararı verildi. Bunu kabul etmiyoruz" dedi. Temelli de "Katilleri, arkasındakileri çok iyi tanıyoruz. Bunun hesabını sormak için de elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan karar duruşması sonucu Tahir Elçi Davası'nda yargılanan polis memurlarına beraat kararı verilmesine ve Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı davadanın zaman aşımından düşmesi talebine tepki gösterdi.

Murat Emir, "9 yıl önce herkesin gözü önünde Diyarbakır Baro Başkanı katledildi. Yargılanıyormuş gibi yapıldı, gerçek bir yargılama yapılmadı. Bugün de adeta bu karanlık elleri ödüllendiriyormuş gibi beraat kararı verildi. Bunu kabul etmiyoruz. Aynı gün ne hazindir ki Trabzon'da Hrant Dink'in katili Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hiçbir şey karanlıkta kalmayacak dedi. Soruyoruz, Tahir Elçi'nin katili kimler? Mahkeme salonunda izleyenlere aileye de haksız ve sert müdahaleler yapıldı bunu da ayrıca kınıyoruz" dedi.

"Katilleri, arkasındakileri çok iyi tanıyoruz, hesabını sormak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz"

Sezai Temelli de adalet beklentisi olmadığını söyleyerek "Ogün Samast konusu zaman aşımıyla Hrant Dink cinayetinin üstü örtülmeye devam edildi. Ama bu cinayete karşı adalet arayışımız devam edecek. Hrant için, adalet için bu mücadelemiz devam edecek. Bugün Diyarbakır'da barışa bir kez daha kurşun sıkıldı. Barış elçisini katledenler bugün adeta ödüllendirildi. Katilleri, arkasındakileri çok iyi tanıyoruz. Bunun hesabını sormak için de elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu davaların takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" diye konuştu.