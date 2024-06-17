CHP ve MHP Heyetleri Bayramlaştı - Son Dakika
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CHP ve MHP Heyetleri Bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel liderliğindeki CHP heyeti, MHP heyetini ağırladı. Her iki parti de ülkenin birlik ve bütünlüğü, milli üniter devletin korunması, Cumhuriyet'in şekli, Başkent, Milli Marş gibi konularda tavizsiz olduklarını belirtti. CHP heyeti ayrıca diğer siyasi parti heyetleriyle de bayramlaştı.

17.06.2024 14:21
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(ANKARA) - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den oluşan heyet, MHP heyetini ağırladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Biz bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, Anayasa'nın ilk dört maddesinde tarif edilen Cumhuriyet'in şekli, Başkenti, Milli Marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor değerlendiriyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Biz bu bayrak inmesin, ezan dinmesin, ülke bölünmesin diye bir mücadele eden bir siyasi partiyiz. Başka konularda siyaseten, gündelik siyasetin içerisinde zaman zaman ayrı da düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir şeyler" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegegoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı'ndan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.  MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar ve MHP MYK Üyesi Emine Güven Öztürk'ten oluşan heyet de CHP'yi ziyaret etti.

Deniz Yücel, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizim kırmızı çizgimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bugün bu bayram gününde bizi ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutluyuz, memnunuz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da şunları söyledi:

"CHP bu ülkenin köklü partilerinden birisi. Zaman zaman farklı değerlendirmeler, görüş ayrılıkları olsa bile bu diyaloğun sürmesi elbette bizim için de önemli. Az önce söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim içinde son derece kutsal, son derece değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik, bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, Anayasa'nın ilk dört maddesinde tarif edilen Cumhuriyet'in şekli, Başkenti, Milli Marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor, değerlendiriyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Biz bu bayrak inmesin, ezan dinmesin, ülke bölünmesin diye bir mücadele eden bir siyasi partiyiz. Başka konularda siyaseten, gündelik siyasetin içerisinde zaman zaman ayrı da düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir şeyler. Aslolan buradaki samimiyet, samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülen diyaloglar mutlaka son derece kıymetli."

CHP heyeti, MHP heyetinin ardından sırasıyla Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP ve MHP Heyetleri Bayramlaştı - Son Dakika

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