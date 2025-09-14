CHP ve Zafer Partisi Liderleri Görüşecek - Son Dakika
CHP ve Zafer Partisi Liderleri Görüşecek

14.09.2025 09:11
Özgür Özel, Ümit Özdağ ile görüşecek ve Tandoğan'daki mitingde konuşacaklar.

12.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin Tandoğan'da düzenlenecek "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitinginde vatandaşlara seslenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (DOHA)

17.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak. (KAYSERİ - GAZİANTEP - İSTANBUL)

21.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşacak. (RİGA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Zafer Partisi, Dış Politika, Etkinlikler, Hakan Fidan, EuroBasket, Ümit Özdağ, Özgür Özel, Basketbol, Politika, Almanya, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

