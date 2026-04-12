CHP ve Zafer Partisi Liderleri Görüştü: İran, Ekonomi ve Siyasi Etik Yasası Gündemde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP ve Zafer Partisi Liderleri Görüştü: İran, Ekonomi ve Siyasi Etik Yasası Gündemde

12.04.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ederek İran'daki çatışmalar, Türkiye'deki ekonomik zorluklar ve siyasi etik yasası konularını görüştü. Görüşmede ara seçim çağrısı da yinelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Özel, üç önemli gündem hakkında görüştüklerini belirtti. İran'daki çatışmaların geçici olarak durduğu sürede müzakerelerden sonuç alınamadığını ve savaşın yeniden alevleneceğine ilişkin kaygıları paylaştıklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail ve Amerika'nın askeri hedef gözetmeden sivilleri hedef alan saldırılarını kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Özel, Türkiye'de kırılgan grupları ve yoksulları zorlayan yeni fiyat artışlarıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı. CHP'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin hazırladığı raporu Özdağ'a sunduklarını, bu raporda kısa, orta ve uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini, emeklileri, emekçileri, küçük esnafı, KOBİ'leri ve sanayicileri korumaya yönelik önerilerin yer aldığını belirtti. Lojistik ağlar ve enerji koridorları için de CHP'nin bakış açısını özetleyen bir rapor paylaştıklarını ekledi.

Siyasi etik yasasına ilişkin de görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, tüm siyasetçilerin mal varlıklarının açıklanması ve nasıl edinildiğinin izah edilmesi konusundaki kararlı duruşlarını ifade ettiklerini aktardı. Muhalefet partilerinin bu konuyu desteklediğini, ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi etik yasasını desteklediğini ve kendisinin siyasete girdiğinden beri zenginleşmediğini, hatta yoksullaştığını vurguladı.

Görüşmedeki bir diğer konunun ara seçim olduğunu işaret eden Özel, Hatay, Afyon, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli ve İstanbul birinci bölge gibi yerlerde AK Parti'nin son seçimde birinci parti olduğunu, ancak şu anda anketlerde hiçbirinde birinci parti olmadığını ve milletvekili çıkaracak takati kalmadığını söyledi. Erdoğan'ın sandıktan korktuğunu ve milletten kaçtığını iddia etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ara seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunarak, bu illerde toplam seçmen sayısının tüm seçmenin yüzde 12-13'üne yaklaştığını ve anayasanın öngördüğü şekilde seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 19:56:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.