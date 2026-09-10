CHP, yeni yasama yılı öncesi 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekili kampı yapacak - Son Dakika
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CHP, yeni yasama yılı öncesi 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekili kampı yapacak

CHP, yeni yasama yılı öncesi 25-27 Eylül\'de Bolu Abant\'ta milletvekili kampı yapacak
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CHP, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki kampta partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi yol haritası ve vekillerin önerileri değerlendirilecek.

(TBMM) - CHP, TBMM açılmadan önce 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa almaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı kampta yeni yasama yılına hazırlıklar değerlendirilecek.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeleri Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığında TBMM'de toplantı yaptı. Toplantıda, ülke gündeminin yanı sıra TBMM'de 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında izlenecek siyasi eylem ve yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni yasama yılına hazırlık kapsamında Bolu'da 25-27 Eylül'de milletvekili kampı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Hazırlıkları devam eden kamp programı kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında istişarelerde bulunulacak. Yeni dönemde CHP'nin TBMM'de izleyeceği politikalara ilişkin vekillerin önerileri ve değerlendirmeleri alınacak.

CHP'nin geleneksel Abant kampına milletvekilleri eşleriyle birlikte davet edilecek.

CHP'liler, partide bir ayrışma yaşandığını ve TBMM'de grubu bulunan parti sayısının 7 olduğunu hatırlatarak, "Herkesin iktidar olmak gibi bir hedefi var. Bu anlamda toplumsal meselelere siyasal bir zeminde en etkin şekilde çözüm üretecek şekilde kadrolar öne çıkmaya başlayacak. Oy oranları üzerinden bir tartışma yürüyor sokakta ve Meclis'te de siyasi bir rekabet ortamı var. CHP'nin de 100 yılın üzerinde bir politik birikimi var. Biz onun üzerine bir şey ekleyerek devam ediyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, yeni yasama yılı öncesi 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekili kampı yapacak - Son Dakika

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