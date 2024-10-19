CHP: Yenidoğan Çetesi Cezalandırılacak

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin, "Bu çok büyük bir sağlık hakkı ve hasta güvenliği ihlalidir. Sorumlular mutlaka cezalandırılacaktır." dedi.

Emir, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olayı üzüntü ve kaygıyla takip ettiklerini söyledi.

CHP olarak konuyu son derece önemsediklerini belirten Emir, olayın sorumlularının muhakkak cezalandırılacağını ifade etti.

Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çok büyük bir sağlık hakkı ve hasta güvenliği ihlalidir. Sorumlular mutlaka cezalandırılacaktır. Çeteler, 'para kazanacağız' diye bu cinayetleri işliyor. Gerekmediği halde yeni doğan bebekler uzun süre yoğun bakımlarda tutulması ve ölene kadar da oradan faturaların elde edilmesi, gelirlerin sağlanması gerçeği var. Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir, kamu eliyle yürütülür. Özel sektör kamunun denetiminde çalışır. Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri kağıt üstünde sıkı bir şekilde denetlemektedir güya ama geldiğimiz gerçeklikte yeni doğan ünitelerinin çetelere kiralanmış olduğu bir gerçeği apaçık karşımızda duruyor."

Emir, "yenidoğan çetesi"nin özellikle yoğun bakım yatak doluluğu üzerinden para elde ettiğini ve sahte faturalar kestiğinin anlaşıldığını vurguladı.

CHP olarak işin peşini bırakmayacaklarına işaret eden Emir, bu konuda görevlendirdikleri bir heyetin İstanbul'da söz konusu hastanelere gideceğini ve mağdur aileleri ziyaret edeceğini bildirdi.